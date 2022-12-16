15.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 16 декабря (18+)
15.12.2022
Процедура сбора биометрических данных была и останется добровольной
15.12.2022
В Историческом музее презентовали проект «Русская Америка»
15.12.2022
Челябинский Микеланджело отметил день рождения
15.12.2022
Ничего святого: чебаркулец трижды обокрал умершую
15.12.2022
Наталья Котова поддержала идею артистов НХТ о создании театрального сквера
В пятницу в Челябинской области ощутимый перепад температур в течение суток
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
15.12.2022
Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
14.12.2022
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022