В пятницу в Челябинской области ощутимый перепад температур в течение суток

В пятницу, 16 декабря, в Челябинской области ожидаются «температурные качели» на фоне высокого атмосферного давления, слабого ветра и отсутствия осадков. А к воскресенью синоптики обещают повышение температуры воздуха до плюс двух градусов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 23-25 градусов, по области – минус 23-28 градусов, в горах – минус 18-23 градуса.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске минус 10-12 градуса, по области – минус 8-13 градусов, в низинах холоднее – до минус 18 градусов, в горах теплее – до минус пяти градусов.

Ветер неустойчивый 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 754 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 751 миллиметра ртутного столба, что на девять единиц выше нормативных значений. Геомагнитное поле возможно спокойное.

Восход солнца в 9 часов 14 минут, закат - в 16 часов 24 минуты. Долгота светового дня – 7 часов 10 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 16 декабря - Иван Молчальник.

Люди верили, что молчание в этот день не только избавит от невзгод, но и привлечет к человеку удачу. Тихо в это время было и в зимнем лесу - только деревья трещали от мороза. Охотники выходили в лес, чтобы определить, сколько продлится спокойное время - по тому, как высоко на ветках белка прячет грибные запасы.

Именины в этот день: Андрей, Гавриил, Георгий, Ефрем, Иван, Николай, Савва, Федор.