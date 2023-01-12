12.01.2023
Челябинец украл деньги карталинца, воспользовавшись отпечатком его пальца
12.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 января (18+)
12.01.2023
ММК вновь возглавил рейтинг лидеров производства плоского проката и металлопроката с покрытием
12.01.2023
В больнице скончалась несовершеннолетняя жертва массовой аварии на М-5
12.01.2023
На вступление в «Движение первых» в Челябинской области поступило две сотни заявок
12.01.2023
В Магнитогорске третий день подряд фиксируют ДТП с участием трамваев
В пятницу в Челябинской области преимущественно без осадков
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
12.01.2023
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
11.01.2023
Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
10.01.2023
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023
Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января
10.01.2023