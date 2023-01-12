В пятницу в Челябинской области преимущественно без осадков

Накануне Старого Нового года, 13 января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, порывистый ветер, атмосферное давление значительно выше нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 14-16 градусов, по области – минус 12-17 градусов, в горах и низинах – до минус 22 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 5-7 градуса, по области – минус 4-9 градусов, в горах и низинах – до минус 12 градусов. В ночь с 13 на 14 января – минус 10-15 градусов, в низинах – до минус 20 градусов.

Ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы 14-19 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 755 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 752 миллиметров ртутного столба, но останется на 10 единиц выше нормативного значения. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 9 часов 14 минут, заход - в 16 часов 53 минуты. Долгота светового дня - 7 часов 39 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 13 января – Васильева коляда, Васильев вечер.

Васильев вечер признавали самым удачным временем для предсказания будущего. Говорили, что все нагаданное в это время непременно сбудется. Также в Васильев вечер принято было стряхивать снег с яблонь. Делать это советовали непременно в полночь, чтобы яблоки уродились.

Также ночью следовало следить за погодой: если ветер дул с юга, это означало жаркий и благополучный год; если с запада - к изобилию молока и рыбы; с востока - к урожаю фруктов и ягод. А вот много пушистого инея на деревьях предвещало хороший медосбор.

Именины в этот день: Михаил, Петр.