В пятницу в Челябинской области – теплая погода с дождями и грозами

В пятницу, третьего июня, в Челябинской области ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра.

В южной половине местами ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 11-13 градусов, по области – плюс 8-13 градусов, в низинах до плюс трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 22-24 градуса, по области – плюс 21-26 градусов.

Ветер западный, северо-западный ночью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, при грозе 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 742 миллиметров ртутного столб. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 17 минут, заход - в 21 час 27 минут. Долгота светового дня - 17 часов 10 минут. Луна растущая.

По народному календарю третьего июня – Оленин день.

На Руси в этот день начинали сеять лен и совершали специальные обряды на его хороший урожай. В этот же день уделяли много внимания и огурцам, приговаривая: «Олене (Елене) - льны, Константину - огурцы». Хозяйка, взяв старый лапоть, волокла его на огород, там бросала на грядку и произносила: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы густо огурцы мои заплелись». А вот чего плести не следовало на Олену - это кос. В этот день девушки должны были ходить простоволосыми, чтобы волосы были красивыми и длинными.

Примечали приметы погоды. Если день на Олену бывал дождливым, то и осень ждали ненастную. Если шел дождь с градом, это предвещало снег с крупой 3 декабря.

Именины в этот день: Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.