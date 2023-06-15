В пятницу в Челябинской области – жара и дожди на юге

В пятницу, 16 июня, в Челябинской области ожидается жаркая погода, в южной половине местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В Челябинске – преимущественно без осадков. Днем ветер усилится. Атмосферное давление продолжит снижаться.

В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 10-12 градусов, по области – плюс 9-14 градусов, в горах и низинах прохладнее – до плюс четырех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 25-27 градусов. По области – плюс 23-28 градусов.

Ветер ночью северной четверти 2-7 метров в секунду, днем западной четверти 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно продолжит снижаться и достигнет 734 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в четыре часа 10 минут, заход - в 21 час 39 минут. Долгота светового дня – 17 часов 29 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 16 июня – Лукьян Ветряк.

На Руси в этот день примечали направление ветра. По поверью, южный ветер обещает быстрый рост яровых хлебов, северо-западный - сырую погоду и болезни, восточный - разного рода инфекции, а северо-восточный - беспрерывные дожди. Если же вихрь медленно поднимается с земли к небу и долго вращается, то погода в ближайшие дни будет ясной. Смотрели и на другие приметы погоды. Если на Лукьяна (Лукиллиана) случалась гроза, крестьяне ожидали плохого сенокоса. В то же время проливной дождь предвещал славный урожай грибов. Так и говорили: «Был бы дождик на Лукьяна - будут и грибки».

Именины в этот день: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.