В среду в Челябинской области – без осадков, ночью мороз

В среду, 14 декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы местами туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 18-20 градусов, по области – минус 17-22 градуса, в низинах мороз будет сильнее – до минус 27 градусов, на юге слабее – до минус 14 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 10-12 градусов. По области –минус 7-12 градусов, в южных районах холоднее – до минус 15 градусов.

Ветер ночью неустойчивый 1-6 метров в секунду, днём юго-восточный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 753 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно повысится до 757 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 9 часов 13 минут, заход – в 16 часов 24 минуты. Долгота светового дня 7 часов 11 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 14 декабря - Наум на ум.

Святому Науму молились о мудрости, прося «наставить на ум», «надоумить». Говорили, что «пророк Наум острит ум». В этот день вспоминали и другие поговорки об уме и учебе: «Голова без ума, что фонарь без свечи»; «Кто грамоте горазд, тому не пропасть»; «Корень ученья горек, да плод его сладок»; «Не учась, и лаптя не сплетешь», - и так далее. Именины в этот день: Дмитрий, Наум, Порфирий.