В среду в Челябинской области – морозно, местами пройдет снег

В среду, 30 ноября, в Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы. Днем в северной половине области местами пройдет небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 21-23 градуса, по области – минус 21-26 градусов, в низинах – до минус 27-32 градусов, на крайнем севере - до минус 18 градусов.

В дневные часы в Челябинске – минус 12-14 градусов, по области – минус 11-16 градусов.

Ветер неустойчивый 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление на 19 единиц выше нормы – 761 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно понизится до 754 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Солнце взойдет в 8 часов 54 минуты, заход – в 16 часов 31 минуту. Долгота светового дня 7 часов 37 минут. Луна растущая.

По народному календарю первого декабря - Григорий Зимоуказатель.

Наши предки по обыкновению на Григория «закатывали зиму» - кувыркались по свежему снегу, славя солнце. Чем дальше удавалось укатиться, тем крепче и суровей должна была быть зима, но тем удачней - следующий год. Люди так и говорили: «Катись колесом от последнего осеннего месяца - к ядреной погоде, на сильный мороз, на сильную жизнь». На приближающиеся холода указывала и низкая температура в этот день. Подмечали: «Каков Григорий - такова и зима». Смотрели также на лед на реке: если он был темным, это предвещало хороший урожай будущим летом.

Именины в этот день: Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил.