В среду в Челябинской области - преимущественно без осадков

В среду, 11 августа, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 9-11 градусов, по области – плюс 8-13 градусов, в горах и низинах – до плюс трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 20-22 градуса. По области – плюс 17-22 градуса, на юге – до плюс 25 градусов.

Ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, днём местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в 5 часов 20 минут, заход - в 20 часов 37 минут. Долгота светового дня - 15 часов 17 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Калинник.

Калинниками на Руси называли пироги с горькой ягодой. Также калинниками называли утренние морозы, которые уже случались в это время и губительно действовали на хлеба, оставшиеся на полях. В северных губерниях молились: «Пронеси, Господи, мороком, а не морозом». Морок, или туман, в этот день предвещал хороший урожай ячменя и овса. «Коли на Калинника туман - припасай косы про овес с ячменем», - подмечали крестьяне. А вот если спелый овес вновь зазеленеет - значит, осень будет ненастной.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Роман, Серафима.