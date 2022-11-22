В среду в Челябинской области – резкий перепад температур, местами снег

В среду, 23 ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдет небольшой снег, на юго-западе до умеренного, ночью и утром местами туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 17-19 градусов, по области – минус 17-22 градуса, в горах - до минус 14 градусов, в низинах – до минус 23-28 градусов. Ночь на четверг будет гораздо теплее – минус 8-13 градусов.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 8-10 градусов. По области – минус 6-11 градусов.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Солнце взойдет в 8 часов 41 минуту, заход – в 16 часов 39 минут. Долгота светового дня 7 часов 58 минут. Новолуние.

По народному календарю 23 ноября - Родион и Ераст, Родион Ледолом.

К этому времени на реках устанавливался лед, но он был еще непрочным и мог сломаться под ногами или полозьями саней. Поэтому святого Родиона называли Ледоломом. Говорили также: «Придет Родион — возьмет мужика в полон». Это означало, что преодолеть водные преграды было невозможно ни по льду, ни по воде. Впрочем, крепкий лед должен был появиться уже скоро. «С Ераста жди крепкого наста», - советовали наши предки.

Погода в этот день была непредсказуемой, но редко приятной. «Ераст на все горазд: и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу», - подмечали люди. Если в этот день случалось особо сильное ненастье - с дождем, мокрым снегом, сильным ветром, метелью, морозом, - нужно было выйти на крыльцо и поклониться зиме, чтобы не злилась на людей.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анна, Борис, Георгий, Денис, Ефрем, Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Орест, Петр, Прокопий, Родион, Серафим, Терентий.