В среду в Челябинской области – резкий перепад температур, местами снег

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Верхний Уфалей
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Москва
Нагайбакский район
Озерск
Пластовский район
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
корона
Метро в Челябинске
Дороги
Транспорт
Экология
Челябинск минирование
Наркотики
ЖКХ
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
корона
Метро в Челябинске
Дороги
Транспорт
Экология
Челябинск минирование
Наркотики
ЖКХ
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Городская дума назначила дату и определила формат публичных слушаний по проекту своего решения о
22.11.2022

Публичные слушанию по городскому бюджету состоятся в очном формате шестого декабря

Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новый председатель Контрольно-счетной палаты Челябинска Ирина Кузнецова дала первое интервью посл
22.11.2022

Новый главный ревизор Челябинска: Время покажет, как я смогла реализовать поставленные передо мной задачи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские студенты-географы ЮУрГГПУ вернулись из первой в истории вуза морской экспедиции. Четв
22.11.2022

Кирилл Кульманов и Данил Горячев полмесяца провели на научно-исследовательском судне «Академик Сергей Вавилов»

Челябинские студенты-географы вернулись из экспедиции по Балтийскому морю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 22 ноября, в Музее Победы на Поклонной горе в Москве откроется выставка «Минувши
22.11.2022

Школа из Юрюзани представит свои раритеты в Музее Победы в Москве
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Накануне первого дня календарной зимы, 30 ноября, в Челябинскую область прибудет сказочный Поезд
21.11.2022

Южноуральцев просят остерегаться мошенников при покупке билета на Поезд Деда Мороза
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.11.2022

Советский район Челябинска начал монтаж новогодних арт-объектов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.11.2022

Анонсы событий и мероприятий на 23 ноября (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.11.2022

Аркаим на выставке в Государственной Думе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.11.2022

В Челябинске на 8,3 процента вырастет плата за муниципальное жилье
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.11.2022

Как оплатить налоги быстро и не выходя из дома: памятка от Сбера
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.11.2022

На фестивале камнерезного искусства научат делать авторские подарки

Погода
22.11.2022 17:23

В среду в Челябинской области – резкий перепад температур, местами снег

В среду, 23 ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдет небольшой снег, на юго-западе до умеренного, ночью и утром местами туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 17-19 градусов, по области – минус 17-22 градуса, в горах - до минус 14 градусов, в низинах – до минус 23-28 градусов. Ночь на четверг будет гораздо теплее – минус 8-13 градусов.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 8-10 градусов. По области – минус 6-11 градусов.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Солнце взойдет в 8 часов 41 минуту, заход – в 16 часов 39 минут. Долгота светового дня 7 часов 58 минут. Новолуние.

По народному календарю 23 ноября - Родион и Ераст, Родион Ледолом.

К этому времени на реках устанавливался лед, но он был еще непрочным и мог сломаться под ногами или полозьями саней. Поэтому святого Родиона называли Ледоломом. Говорили также: «Придет Родион — возьмет мужика в полон». Это означало, что преодолеть водные преграды было невозможно ни по льду, ни по воде. Впрочем, крепкий лед должен был появиться уже скоро. «С Ераста жди крепкого наста», - советовали наши предки.

Погода в этот день была непредсказуемой, но редко приятной. «Ераст на все горазд: и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу», - подмечали люди. Если в этот день случалось особо сильное ненастье - с дождем, мокрым снегом, сильным ветром, метелью, морозом, - нужно было выйти на крыльцо и поклониться зиме, чтобы не злилась на людей.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анна, Борис, Георгий, Денис, Ефрем, Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Орест, Петр, Прокопий, Родион, Серафим, Терентий.

Автор: Любовь Юрина
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Командир южноуральского батальона «Апостол»
Общество

Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области

21.11.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с челябинцем Юрием Гагариным. На Донбас
Общество

Текслер встретился с "Ангелом"

20.11.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На озере у поселка Мичуринский (Карталинский район, Челябинская область) два лебедя из-за травм о
Среда обитания

В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей

18.11.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Юрий Гагарин, челябинский АНГЕЛ, в эти снежные ноябрьские дни находится на родно
Крупным планом
Спецоперация на Украине

Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять

17.11.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Совет Федерации ФС РФ на заседании в среду, 16 ноября, одобрил закон, которым предлагается устано
Федерация

Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии

16.11.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинцы из гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области посетили пункты временного
Общество
Спецоперация на Украине

Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона

16.11.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Городская дума назначила дату и определила формат публичных слушаний по проекту своего решения о
22.11.2022

Публичные слушанию по городскому бюджету состоятся в очном формате шестого декабря

Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новый председатель Контрольно-счетной палаты Челябинска Ирина Кузнецова дала первое интервью посл
22.11.2022

Новый главный ревизор Челябинска: Время покажет, как я смогла реализовать поставленные передо мной задачи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские студенты-географы ЮУрГГПУ вернулись из первой в истории вуза морской экспедиции. Четв
22.11.2022

Кирилл Кульманов и Данил Горячев полмесяца провели на научно-исследовательском судне «Академик Сергей Вавилов»

Челябинские студенты-географы вернулись из экспедиции по Балтийскому морю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 22 ноября, в Музее Победы на Поклонной горе в Москве откроется выставка «Минувши
22.11.2022

Школа из Юрюзани представит свои раритеты в Музее Победы в Москве
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Накануне первого дня календарной зимы, 30 ноября, в Челябинскую область прибудет сказочный Поезд
21.11.2022

Южноуральцев просят остерегаться мошенников при покупке билета на Поезд Деда Мороза
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

22.11.2022 17:51

Советский район Челябинска начал монтаж новогодних арт-объектов

22.11.2022 17:48

Анонсы событий и мероприятий на 23 ноября (18+)

22.11.2022 17:23

В среду в Челябинской области – резкий перепад температур, местами снег

22.11.2022 17:17

Аркаим на выставке в Государственной Думе

22.11.2022 17:09

В Челябинске на 8,3 процента вырастет плата за муниципальное жилье

22.11.2022 16:51

Как оплатить налоги быстро и не выходя из дома: памятка от Сбера

22.11.2022 16:45

На фестивале камнерезного искусства научат делать авторские подарки

22.11.2022 16:21

Изъятую обувь отдали нуждающимся Челябинской и Свердловской областей

22.11.2022 16:10

Челябинск потратит на инициативные проекты своих горожан более полумиллиарда рублей

22.11.2022 16:02

«Солнечная долина» получила лицензию на содержание животных

22.11.2022 15:01

Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит

22.11.2022 14:26

В Челябинске будут судить буйного дедушку, который напал на медсестру

22.11.2022 14:07

Экс-чиновник администрации Челябинска просил не отправлять его в колонию

22.11.2022 13:08

Новый главный ревизор Челябинска: Время покажет, как я смогла реализовать поставленные передо мной задачи

22.11.2022 12:59

Челябинские студенты-географы вернулись из экспедиции по Балтийскому морю

22.11.2022 12:07

В Карталах задержан любитель чужих герефордов

22.11.2022 11:49

Назначен новый главный ревизор Челябинска

22.11.2022 11:04

Педагог из Чебаркуля лишилась денег, покупая щенка по Интернету

22.11.2022 10:52

Челябинцу Евгению Кириченко вручат награду конкурса молодых конструкторов в сфере сельхозмашиностроения

22.11.2022 10:45

Златоуст передал медоборудование в военный санаторий под Чебаркулем

22.11.2022 10:24

В Челябинске водитель легковушки погиб после столкновения с маршруткой

22.11.2022 08:55

На Дальнем Таганае «вырос» световой столб

22.11.2022 02:49

Школа из Юрюзани представит свои раритеты в Музее Победы в Москве

22.11.2022 01:34

Режим «черного неба» в ряде городов Челябинской области сохранится до вечера среды

22.11.2022 01:27

Во вторник в Челябинской области – без осадков

22.11.2022 00:13

В Челябинской области снижается недельная смертность от коронавируса

21.11.2022 23:46

Южноуральцев просят остерегаться мошенников при покупке билета на Поезд Деда Мороза

21.11.2022 23:17

В Челябинске 29 января состоится MUSICAL SHOW "НОТР ДАМ ДЕ ПАРИ", "РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА"

21.11.2022 22:41

Анонсы событий и мероприятий на 22 ноября (18+)

21.11.2022 22:35

Юрий Гагарин перед отъездом в зону СВО поделился с военными ценным опытом ведения боевых действий

21.11.2022 21:37

Курчатовцы активно готовятся к работе в новом году

21.11.2022 20:42

В Челябинске 2 декабря состоится грандиозное шоу «Mirror of enigma» Gregorian opera

21.11.2022 20:36

«Единая Россия» эвакуировала из Херсонской области учительницу и ее маломобильную маму

21.11.2022 19:44

Полицейские и спасатели нашли заблудившуюся в лесу женщину

21.11.2022 19:36

В Магнитогорске спасли рыбака, провалившегося под лед

21.11.2022 19:23

Пожар в детской стоматологии Копейска

21.11.2022 17:32

В садики и школы Челябинска поставили фальсифицированную печень

21.11.2022 17:22

Андрей Меньшенин – главам: Нужно усилить профилактику киберпреступности

21.11.2022 17:12

«Челябинскую область в фотографиях» увидели болельщики «Спартака» и ЦСКА

21.11.2022 16:54

Сергей Миронов: В День Героев Отечества рекомендую пригласить во все школы страны участников СВО

21.11.2022 16:15

Магнитогорское «Притяжение» покорило «Золотого Трезини»

21.11.2022 16:11

Неутешительная статистика: в Челябинске участились аварии с участием детей

21.11.2022 16:10

БАНК ТИНЬКОФФ ПРЕДЛАГАЕТ КОРПОРАТИВНУЮ БИЗНЕС-КАРТУ

21.11.2022 15:57

Бизнес-миссия Челябинской области в Иран: на горизонте новые контракты

21.11.2022 14:55

Приставы все-таки арестовали иномарку челябинца, который инсценировал ее угон

21.11.2022 14:54

В Челябинске решают, кто и за сколько установит новогоднюю елку на площади Революции

21.11.2022 14:13

Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области

21.11.2022 14:11

Вынесен приговор челябинцу, по вине которого годовалая девочка отравилась наркотиками

21.11.2022 13:56

После вмешательства прокуратуры в Аргаяшском районе отремонтированы дороги

21.11.2022 13:43

В Сосновском районе будут-судить горе-мать

21.11.2022 13:16

Челябинск участвует в федеральном конкурсе школьных столовых в Уфе

21.11.2022 13:07

Резидента Comedy Club Андрея Бебуришвили задержали за курение у входа в здание аэропорта Челябинска

21.11.2022 12:56

Челябинские власти 23 ноября попытаются продать с молотка два недостроя

21.11.2022 12:53

Две «Уралочки» отправляются на очередной тур ватерпольного чемпионата России

21.11.2022 12:46

Каток в челябинском парке Терешковой откроется в конце недели

21.11.2022 12:34

Стартовало голосование за жителей Поволжья и Урала в конкурсе «Твоя история с билайном»

21.11.2022 12:33

В Челябинске впервые проведут аукцион по КРТ незастроенной территории

21.11.2022 12:23

Женский форум "Стальное кружево Урала": новые формы солидарности и мобилизации ресурсов

21.11.2022 11:52

Челябинских детей у поликлиники на Свободы подстерегает опасная ловушка

21.11.2022 11:44

Енот из Херсона за выходные набрал больше 40 тысяч подписчиков

21.11.2022 11:40

Павел Шиляев лично презентовал гостям ММК «Открытую металлургию»

21.11.2022 11:28

Котова потребовала определиться с местами продаж елок и пихт

21.11.2022 11:13

Новые стратегии строительства обсудят в Челябинске

21.11.2022 10:49

Студенты ЮУГМУ заняли первое место на престижной олимпиаде по офтальмологии

21.11.2022 10:40

Почти на миллион рублей оштрафованы подрядчики Челябинска за плохую уборку снега

21.11.2022 10:34

Главный ледовый городок Челябинска начнут возводить через неделю

21.11.2022 09:48

В Совете Федерации отметили активное участие ММК в проекте «Чистый воздух»

20.11.2022 18:15

Пьяный житель Златоуста признался сожительнице в убийстве, а она «сдала» его полицейским

20.11.2022 17:52

Котова не указ коммунальщикам

20.11.2022 16:33

В Челябинске продолжается турнир памяти Веричева

20.11.2022 16:21

СК подключился к проверке причин пожара в Челябинске, который унес жизни трех человек

20.11.2022 15:10

В понедельник в Челябинской области – без осадков

20.11.2022 14:59

Анонсы событий и мероприятий на 21 ноября (18+)

20.11.2022 14:08

Текслер встретился с "Ангелом"

20.11.2022 14:01

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 14.11.2022 по 20.11.2022)

20.11.2022 11:32

Житель Троицка запугивал и грабил екатеринбуржцев

20.11.2022 11:21

Студентка медтехникума Златоуста стала обладательницей одного миллиона рублей

19.11.2022 21:53

В Челябинске из-за горящего дивана погибли три человека

19.11.2022 18:46

Территорию возле Каширинского рынка будут развивать без участков с гаражами, АЗС и подстанцией

19.11.2022 18:13

В Челябинске по весне могут появиться урны-контейнеры из сосны с откидными крышками

19.11.2022 17:48

Сергей Миронов: МАГАТЭ себя дискредитировало, Россия должна сохранить контроль над Запорожской АЭС

19.11.2022 17:16

Челябинцы обсуждают результаты благоустройства территории возле «Юности»

19.11.2022 15:08

На Землю упал астероид

19.11.2022 13:42

На трассе М-5 в Ашинском районе в ДТП погиб водитель автобуса, пассажиры в больнице

19.11.2022 13:20

Челябинские лыжники протестировали новую трассу в районе Карпова труда

19.11.2022 11:59

Михаил Скоков наградит участкового за спасение малыша в Магнитогорске

19.11.2022 08:15

Челябинка Наталья Дикова награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

18.11.2022 18:42

В выходные в Челябинской области мороз ослабеет, в воскресенье осадков не ожидается

18.11.2022 17:54

В выходные и в понедельник в пяти городах Челябинской области сохранятся НМУ

18.11.2022 17:25

В Челябинске стартуют международные соревнования по дзюдо памяти Григория Веричева

18.11.2022 16:57

ММК получил благодарность спецкомиссии всероссийского экологического конкурса

18.11.2022 16:54

Первички Российского движения детей и молодежи создают в Челябинской области

18.11.2022 16:44

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

18.11.2022 16:36

Семейные МФЦ откроются в Челябинской области в декабре

18.11.2022 16:26

«Чайф» воспел челябинский метеорит и работника Исторического музея Юрия Богатенкова

18.11.2022 16:19

Водителей в Челябинской области предупреждают о непогоде

18.11.2022 16:18

Свидание вслепую обошлось челябинцу почти 150 тысяч рублей

18.11.2022 15:55

Власти Челябинской области помогут военкоматам провести оцифровку данных воинского учета

18.11.2022 15:39

Педаль до упора: в Златоусте будут возрождать автоспорт

18.11.2022 15:24

Власти напомнили челябинцам о возможности участия в инициативных проектах