В среду в Челябинской области в горных районах пройдет снег

В среду, 25 января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в горных районах местами небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске минус 14-16 градусов, по области – минус 12-17 градусов, на юге региона – минус 17-22 градуса, в низинах –минус 22-27 градусов.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 3-5 градусов. По области – минус 2-7 градусов, в низинах – до минус 12 градусов.

Ветер западный, юго-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление на 11 единиц выше нормы – 753 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 8 часов 58 минут, заход – в 17 часов 15 минут. Долгота светового дня 8 часов 17 минут. Луна растущая.

По народному календарю 25 января - Татьянин день, Бабий кут.

Для этого дня существовали и приметы на погоду. Если на Татьяну шел снег, считали, что лето будет дождливое, а вот теплая метель предвещала засуху и неурожай. Зато если небо было ясным, а на дворе стоял морозец — крестьяне ждали хорошего урожая. Именины в этот день: Галактион, Илья, Макар, Пахом, Петр, Савва, Татьяна.