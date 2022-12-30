В субботу в Челябинской области легкий морозец, местами снег

В субботу, 31 декабря, в Челябинской области сохранится морозная погода, будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица от наката. Атмосферное давление продолжит понижаться.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 16-18 градусов, по области – минус 16-21 градусов, при прояснениях – до минус 26 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 14-16 градусов. По области – минус 11-16 градусов, в низинах – до минус 22.

Ветер неустойчивый 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление ночью останется на прежнем дневном уровне 749 миллиметров ртутного столба, днём понизится до 751 миллиметра ртутного столба, что на девять единиц выше нормативного значения.

Восход солнца - в 9 часов 20 минут, заход - в 16 часов 34 минут. Долгота светового дня - семь часов 13 минут. Луна растущая. Полнолуние — 7 января.

По народному календарю 31 декабря – Модестов день.

В этот день отмечается память святителя Модеста, служившего архиепископом в Иерусалиме в 7 веке. Согласно преданию, Модест родился в Малой Азии в христианской семье. Уже в юные годы он почувствовал влечение к монашеской жизни и принял постриг. Впоследствии Модест стал настоятелем монастыря святого Феодосия Великого в Палестине. Когда на Сирию и Палестину напали персидские войска, разрушившие христианские храмы и пленившие иерусалимского патриарха Захария, Модесту было поручено управлять всей Иерусалимской церковью.

На Руси святого Модеста считали хранителем скота, поэтому ему молились о защите от падежа и хищных зверей. В этот день мужчины обыкновенно устраивали братчины — совместные застолья, на которые непременно подавали мясные блюда. Таким образом святого благодарили за заботу о стадах. А вот женщинам на Модеста запрещалось играть в карты: говорили, что иначе летом курицы станут клевать огурцы.

Именины в этот день: Вера, Виктор, Владимир, Георгий, Елизавета, Зоя, Иван, Илья, Марк, Мартин, Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Софья, Фаддей, Федор.