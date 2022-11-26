В выходные в Челябинской области – аномальные морозы

В предстоящие выходные, 26 и 27 ноября, в Челябинской области ожидается аномально холодная погода, в воскресенье местами пройдет небольшой снег. В Челябинске – без существенных осадков. Атмосферное давление значительно выше нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – минус 24-29 градусов, в низинах - до минус 34 градусов, на западе - до минус 18 градусов. В ночь на воскресенье – минус 18-23 градуса, на крайнем западе – минус 11-16 градусов. В ночь на понедельник – минус 19-24 градуса, в горах и низинах – до минус 29 градусов.

В субботу в дневные часы синоптики обещают минус 14-19 градусов, в низинах - до минус 24 градусов, на западе теплее – до минус девяти градусов. В воскресенье – минус 13-18 градусов.

Ветер в субботу - северо-восточный с переходом на юго-восточный 2-7 метров в секунду, в воскресенье - юго-восточный, южный 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление на 10 единиц выше нормы – 752 миллиметра ртутного столба, в субботу оно повысится до 760 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 26 ноября – Златоуст.

В старину на Руси говорили: «Созывает зима на Иоанна Златоуста свою свиту — вьюги да метели — и дает им наказ оттепели унять». Морозы становились все сильнее, все живое замирало, растения засыпали, звери прятались в норы. «На Златоуста все поле пусто», — замечали люди. С Иоанна начиналась так называемая «пельменная пора». Хозяйки делали фарш (в качестве начинки использовали мясо, рыбу, грибы), и вся семья стряпала любимое блюдо. Пельменей старались налепить побольше — сразу на несколько обедов. Их замораживали прямо на дворе, а позже просто отсчитывали нужное количество и варили. Также в этот день было принято молиться Иоанну Златоусту о справедливом суде над мздоимцами и обманщиками.

Именины в этот день: Герман, Иван.

По народному календарю 27 ноября – Филипповка, Заговенье.

На Руси после Филиппова дня начинался строгий Рождественский (Филипповский) пост. Заканчивались свадьбы и прочие шумные праздники. Все время полагалось посвящать работе и благочестивым занятиям.

В этот день обращали внимание на приметы. Иней предвещал урожай овса, дождь — урожай пшеницы. Если каркал ворон — ждали оттепели. А облачная и снежная погода обещала ненастье в конце мая.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, Порфирий, Сергей, Федор, Филипп.