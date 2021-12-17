В выходные в Челябинской области местами небольшой снег

В предстоящие выходные, 18 и 19 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдет местами небольшой снег. В Челябинске в субботу - преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу в Челябинске прогнозируют минус 7-9 градусов, по области – минус 5-10 градусов, при прояснении – до минус 13 градусов. В воскресенье – минус 6-11 градусов.

В дневные часы в субботу и воскресенье синоптики обещают в Челябинске минус 2-4 градуса, по области – минус 1-6 градусов.

Ветер западный с переходом на юго-восточный 2- 7 метров в секунду, ночью в субботу порывы до 10 метров в секунду, в воскресенье днем – до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в субботу оно практически не изменится, а в воскресенье упадет до 726 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 18 декабря - Саввин день.

На Руси в прежние времена говорили, что Савва продолжает Варварину работу - морозит реки и озера, укрепляя зимние дороги и переправы. Об этом существовала поговорка: «Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола прибивает». В народе верили, что в этот день нельзя ругаться тому, у кого есть лошадь - иначе может случиться беда на зимней дороге.

Именины в этот день: Геннадий, Захар, Илья, Савва, Сергей.

По народному календарю 19 декабря - Никола Зимний.

На Николу никому нельзя было грустить — считалось, что это принесет суровые морозы. Впрочем, в этот день погода и без того обычно бывала студеной. Люди обращали внимание на то, как Никола продолжает работу святых Варвары и Саввы — морозит реки и озера. «Никола загвоздит то, что Савва намостит», — подмечали наши предки. Если перед Николиным днем выпадал иней, можно было ждать хорошего урожая овса.

Именины в этот день: Максим, Николай.