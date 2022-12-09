В выходные в Челябинской области – местами небольшой снег

В предстоящие выходные, 10 и 11 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, в воскресенье на севере региона – умеренные осадки.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – минус 14-19 градусов, на юге – минус 19-24 градуса, при прояснении - до минус 29 градусов. Ночь на воскресенье – минус 10-15 градусов, в южных районах – до минус 20 градусов.

В субботу в дневные часы синоптики обещают в субботу - минус 6-11 градусов, на юге – до минус 14 градусов. В воскресенье - минус 4-9 градусов градусов.

Ветер в субботу западный, юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, в воскресенье – ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 755 миллиметров ртутного столба, в субботу оно понизится до 750 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная. Геомагнитное поле возможно неустойчивое

По народному календарю 10 декабря - Знамение.

От Знамения наши предки всегда ждали чего-то особенного, надеялись увидеть знаки, указывающие на судьбу, или хотя бы приметы на погоду. Люди внимательно смотрели в звездное небо, присматривались к полету птиц и поведению зверей, следили за облаками, слушали ветер. Говорили также, что если на рассвете этого праздника встать лицом к северному ветру, то он унесет все беды и печали.

Именины в этот день: Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Никон, Роман, Серафим, Сергей, Федор, Фекла, Яков.

В народном календаре 11 декабря - Сойкин день.

Сойка - лесная птица, которая известна тем, что подражает пению других птиц. Может она воспроизводить и другие звуки - от стука топора до человеческого голоса. На Руси в старые времена говорили, что если в свой день сойка прилетит к окну и станет у него кричать, то это добрый знак. Мудрый человек, услышав такой сигнал, выйдет из дома и последует за птичкой. Считалось, что сойка может показать дорогу к счастью.

Именины в этот день: Алексей, Андрей, Анна, Василий, Викентий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Рафаил, Серафим, Сергей, Степан, Тимофей, Федор.