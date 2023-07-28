В выходные в Челябинской области – жара и без осадков

В предстоящие выходные, 29 и 30 июля, в Челябинской области ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление ниже нормы.

Местами сохранится высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу по области – плюс 13- 18 градусов, в горах и низинах прохладнее – до плюс 10 градусов. В ночные часы в воскресенье – плюс 12-17 градусов.

В дневные часы воздух будет нагреваться до плюс 28-33 градусов. В Челябинске в субботу – плюс 28-30 градусов, в воскресенье – плюс 29-31 градус.

Ветер в субботу северной четверти 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду, в воскресенье прогнозируют лишь слабый ветер неустойчивого направления. Аналогичная погода ожидается и в понедельник.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в субботу оно существенно не изменится, в воскресенье немного понизится. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 29 июля - Финогеев день.

Считалось, что ко дню Афиногена, или Финогея, как его называли на Руси, лето проходит самую знойную пору. Сам же праздник имел огромное значение для крестьян - во многих районах начинали жать рожь. В Афиногенов день обращали внимание на приметы. Если ботва у моркови поникала - это предвещало дождь. Лето неуклонно приближалось к осени, птицы переставали петь. «На Афиногена и пташка задумывается»; «Заря ходит — птичьи перья подбирает», - замечали люди.

Именины в этот день: Алевтина, Валентина, Иван, Матрона, Павел, Петр, Федор, Юлия, Яков.

По народному календарю 30 июля – Марина с Лазарем.

На Руси день Марины с Лазарем считался временем зарниц, молний без грома и дождя, которые предвещали пожары и иссушали зрение. Смотреть на них категорически запрещалось. На Марину с Лазарем наблюдали за погодой: считалось, что осень будет такой, как два последних дня июля и первый день августа.

Именины в этот день: Вероника, Лазарь, Леонид, Маргарита, Марина.