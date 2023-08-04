В выходные в Челябинской области – жара, местами дожди и грозы

В предстоящие выходные, пятого и шестого августа, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, на юге с грозами. В субботу – магнитная буря.

В юго-западных районах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (IV - V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу в Челябинске – плюс 13-18 градусов, в горах и низинах прохладнее – до плюс 10 градусов. В ночь на воскресенье и понедельник – плюс 14-19 градусов.

В субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 25-30 градусов. В воскресенье и понедельник - плюс 24-29 градусов.

Ветер северо-западный, северный 3-8 метров в секунду, местам ночью в субботу будет усиливаться до 12 метров в секунду, днем в выходные его порывы будут достигать 14-15 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в субботу оно повысится до 739 миллиметров ртутного столба, в воскресенье немного понизится. Геомагнитное поле возможно неустойчивое. Ночью в субботу ожидается слабая магнитная буря, утром – небольшие геомагнитные возмущения.

По народному календарю пятого августа - Трофим Бессонник.

Бессонником этот день прозвали потому, что в разгаре была пора рабочей страды. «Долго спать - добра не видать», - подмечали в народе. Существовали и другие поговорки на ту же тему: «В страду одна забота - не стояла бы работа»; «Жать - не дремать»; «Хорошему хозяину и день мал»; «Идет работа - спать неохота».

На Трофима начинали собирать калину и малину, а сам день поэтому называли Калинники-Малинники. Крестьяне говорили: «С малинника лыки не велики, да ягоды сладки. А с калинника лык надерешь, да ягод в рот не возьмешь».

Именины в этот день: Андрей, Анна, Аполлинарий, Виталий, Михаил, Трофим, Федор, Феофил.

По народному календарю шестого августа – Борис и Глеб.

В этот день крестьяне старались не выезжать в поля и луга, иначе там может случиться пожар. В основе такого поверья — многочисленные грозы, пора которых начиналась в августе, и которые сопровождались молниями, способными поджигать стога сена. Из-за этого день Бориса и Глеба называли еще Паликопной — от слов «палить копны». «На Глеба и Бориса за хлеб не берися», — говорили наши предки, подразумевая, что следует отложить жатву, хотя именно «на Борис и Глеб поспевает хлеб». Женщины и дети начинали сбор ягод черемухи. Из них варили компоты и заготавливали впрок — в основном, в сушеном виде.

Именины в этот день: Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Кристина, Николай, Поликарп, Роман.