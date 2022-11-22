Во вторник в Челябинской области – без осадков

Во вторник, 22 ноября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы, изморозь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 16-18 градусов, по области – минус 14-19 градусов, в низинах мороз будет крепче – минус 21-26 градусов.

Днем в Челябинске синоптики обещают минус 7-9 градусов, по области – минус 6-11 градусов, в низинах – до минус 14 градусов.

Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца в 8 часов 35 минут, зайдет в 16 часов 43 минуты. Долгота светового дня – 8 часов 8 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 22 ноября – Матрена Зимняя.

На Руси говорили, что «с Матрёны (Матроны) зимней зима встает на ноги, и морозы прилетают от железных гор». По приметам в этот день судили о погоде на ближайшие дни. Иней сулил морозы, а туман — оттепели. О грядущем потеплении говорили и гуси, вышедшие на лёд в поисках открытой воды. А вот если на Матрёну выдавалась облачная и снежная погода, это предвещало ненастный май. По этому дню можно было предсказать и будущий урожай: иней обещал урожай овса, а дождь — пшеницы.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Матрёна, Порфирий, Семен, Тимофей, Федор.