Во вторник в Челябинской области – морозы, местами туманы, снег ночью

Во вторник, шестого декабря, в Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более. Небольшой снег синоптики прогнозируют только ближайшей ночью, днем – преимущественно без осадков. Утром и в первой половине дня местами туманы, изморозь, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 23-25 градусов, по области – минус 20-25 градусов, в низинах – до минус 30 градусов.

В дневные часы в Челябинске - минус 15-17 градусов, по области – минус 15-20 градусов.

Ветер неустойчивый 1-6 метров в секунду. Такая погода будет способствовать скоплению вредных веществ в воздухе. НМУ установятся в Челябинске, Карабаше, Коркино, Аше, Сатке, Златоусте.

Атмосферное давление на 15 единиц выше нормы – 757 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 9 часов, зайдет в 16 часов 28 минут. Долгота светового дня – 7 часов 28 минут. Луна растущая.

По народному календарю шестого декабря - Митрофанов день. По погоде на Митрофана наши предки предсказывали погоду на лето. Если в этот день шел мелкий снег и дул ветер с севера, то шестого июня должен был пролиться холодный дождь. В Митрофанов день устраивали гуляния - собирали со всех домов муку, пекли пироги и варили пиво. После этого начиналось застолье, сопровождавшееся обычно разными играми. В этот день праздновали становление санного пути по снегу.

Именины в этот день празднуют Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Серафим.