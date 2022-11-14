Во вторник в Челябинской области похолодает, пройдет снег

Во вторник, 15 ноября, в Челябинской области ожидается сырая, холодная и ветреная погода, пройдет небольшой снег, местами умеренный, ночью на юге - мокрый снег, возможны слабые метели. В отдельных районах сохраняются сильные отложения на провода и предметы в виде мокрого снега, гололеда, изморози, на дорогах гололедица, местами сильная.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске похолодает до минус 9-11 градусов, по области – минус 8-13 градусов, на юге теплее - до минус 3-8 градусов.

В дневные часы синоптики прогнозируют в Челябинске – минус 8-10 градусов, по области – минус 6-11 градусов, в южных районах – до минус двух градусов.

Ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду, ночью местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление значительно ниже нормы – 716 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 730 миллиметров ртутного столба, но останется ниже нормативного показателя. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 8 часов 21 минуту, зайдет в 16 часов 54 минуты. Долгота светового дня – 8 часов 33 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю 15 ноября - Акиндин и Пигасий.

В этот день на Руси говорили: «Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит». В этой поговорке отражаются два значимых для народа явления. Во-первых, убывал световой день, следовательно, все работы, какие возможно, нужно было переносить в дом и выполнять их при свете лучины или свечи. Кроме того, с этого времени в овинах активно сушили зерно, разводя под ним огонь.

Именины в этот день: Доминика, Константин.