14.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 15 ноября (18+)
14.11.2022
В Снежинск доставлена награда премии Правительства в области качества
14.11.2022
В Челябинске под тяжестью мокрого снега падают деревья, жителей призывают к осторожности
14.11.2022
Челябинец инсценировал угон своего авто, чтобы спрятать его от судебных приставов
14.11.2022
В ЮУрГГПУ пройдет международная конференция по здоровьесбережению
14.11.2022
«Сквер мудрости» и «Парк фантазеров»: в Еткуле открылась модульная библиотека
Во вторник в Челябинской области похолодает, пройдет снег
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022