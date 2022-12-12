Во вторник в Челябинской области преимущественно без осадков

Во вторник, 13 декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, ночью в северных районах пройдет небольшой снег, днем – преимущественно без осадков, на отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 11-13 градусов, по области – минус 8-13 градусов, в низинах – минус 15-20 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске минус 5-7 градусов, по области – минус 3-8 градусов, в низинах – до минус 11 градусов.

Ветер западной четверти 3-8 метров в секунду, ночью местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 755 миллиметров ртутного столба, в течение ночи оно понизится до 747 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 751 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 9 часов 9 минут, зайдет в 16 часов 25 минут. Долгота светового дня – 7 часов 16 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 13 декабря - Андрей Зимний.

На Руси на Андрея, как и накануне, крестьяне слушали воду — но не только в колодцах, но также в реках и озерах. Если вода стояла спокойно, это предвещало теплую, без метелей зиму. Если же слышалось гудение и стоны, нужно было ждать бурь, сильных морозов и вообще несчастливого года. Также обращали внимание на другие приметы. Например, считалось, что если в Андреев день пойдет снег, то он пролежит еще 110 дней.

Именины в этот день: Андрей, Иван.