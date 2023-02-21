Во вторник в Челябинской области снег, метели, порывистый ветер

Во вторник, 21 февраля, в Челябинской области облачная погода с прояснениями, будет идти снег, местами сильный, метели, порывистый ветер. На дорогах сильная гололедица и снежные заносы. Атмосферное давление значительно ниже нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в восемь часов утра во вторник в Челябинске температура воздуха была минус 18 градусов, влажность воздуха 84%, ветра нет.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 5-7 градусов. По области – минус 3-8 градусов, при натекании облачности столбик термометра опустится до минус 13 градусов. На юге региона теплее – около ноля градусов.

Ветер восточной четверти ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы на восемь единиц– 734 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 730 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 8 часов 4 минуты, заход - в 18 часов 12 минут. Долгота светового дня - 10 часов 8 минут. Луна растущая.

По народному календарю 21 февраля – Захар Серповидец.

На Захария, по народному поверью, был особенно остр и лунный серп. Люди подмечали: чем холодней в этот день, тем теплее будет в марте.

Именины в этот день: Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Федор.