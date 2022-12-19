19.12.2022
Сбор помощи для участников СВО объединяет все больше жителей Челябинской области
19.12.2022
Непогода задержала «Ласточку» по пути из Магнитогорска в Челябинск и еще ряд поездов
19.12.2022
«Уральский диксиленд» на Камчатке
19.12.2022
В Полетаево двухмесячный домашний щенок погиб от бешенства
19.12.2022
На трассе под Миассом перевернулся школьный автобус
19.12.2022
ВТБ запустил трансграничные переводы в Иран
Во вторник в Челябинской области – температура понизится, ветер усилится, снег
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022
Участник СВО Бенес Айо – о сегодняшней военной обстановке
17.12.2022
Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов
16.12.2022
Радмила Тонкович: Западу не перечеркнуть вековое братство Сербии и России
15.12.2022
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
15.12.2022