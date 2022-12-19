Во вторник в Челябинской области – температура понизится, ветер усилится, снег

Во вторник, 20 декабря, в Челябинской области ожидается понижение температуры воздуха и усиление ветра на фоне низкого атмосферного давления. Ночью в большинстве районов пройдёт небольшой мокрый снег, переходящий в снег, в горах до умеренного, местами метели. Днем снег обещают лишь в отдельных районах. В Челябинске преимущественно без осадков. На дорогах гололедица, местами сильная.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 11-13 градусов, по области – минус 9-14 градусов, при прояснении подморозит до минус 18 градусов. В ночь на среду уже по всей территории прогнозируют минус 19-24 градуса, в ночь на четверг – минус 22-27 градусов.

Днем во вторник в Челябинске ожидается минус 8-10 градуса, по области – минус 8-13 градусов.

Ветер западной четверти ночью 6-11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, днем 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 741 миллиметра ртутного столба, но останется ниже нормативного значения. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 9 часов 17 минут, зайдет в 16 часов 25 минут. Долгота светового дня – 7 часов 8 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 20 декабря - Амвросимов день.

В этот день девушки принимались за шитье — «на грядущее житье», готовили себе приданое. «Красная шелчинка по серебряному полю снует — девка на житье шьет», — любовались родители мастерицами.

Именины в этот день: Антон, Василий, Галактион, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Павел, Петр, Сергей.