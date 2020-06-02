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Во вторник в Челябинской области тепло и грозы

Фото: 
Валерий Иванов
Погода
Сегодня, 09:46
Автор: 
Олеся Денисова

Во вторник, 2 июня, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 14 градусов, влажность воздуха 78%, ветер северо-западный 2-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 19-21 градус, по области – плюс 17-22 градуса, в южных районах – плюс 22-27 градусов, в северных районах прохладнее – плюс 12-17 градусов. В ночь со вторника на среду - плюс 6-11 градусов.

Ветер западный с переходом на северо-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часа 18 минут, заход - в 21 час 26 минут. Долгота светового дня - 17 часов 8 минут. Луна растущая.

По народному календарю второго июня - Тимофей Грядочник. На Руси этого святого прозвали Грядочником, поскольку его праздник приходился на время активных работ в огороде. В частности, в северных областях на Тимофея начинали сажать огурцы. «Пришел Тимофей - сей огурцы скорей», - говорили в народе. Интересно, что эту работу старались обычно выполнить скрытно - особенно это касалось первой грядки. Первый выросший огурец позже тоже полагалось как можно быстрее сорвать и закопать в потаенном месте. Считалось, что если кто-то посторонний увидит первый огурчик - то вскоре пожухнут все плети.

В более теплых районах огурцы ко дню Тимофея Грядочника уже взошли. В это время смотрели: не желтеют ли плети. Если такое происходило, говорили, что это результат сглаза недобрых соседей. С огурцами связаны и другие приметы этого дня. Большой урожай этого овоща предвещало обилие шишек на елях. Большое внимание крестьяне уделяли вкусу огурцов. Горечи старались избежать разными способами: оберегали огурцы от лучей солнца, не допускали чрезмерно сильного полива, удобряли особыми способами (в частности, для этого растения не годится конский навоз).

Именины в этот день: Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита, Тимофей.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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