Завершающие выходные лета в Челябинской области будут жаркими

В завершающие выходные лета, 27 и 28 августа, в Челябинской области сохранится жаркая погода. В субботу местами пройдут кратковременные дожди, грозы, в воскресенье – преимущественно без осадков.

В большинстве районов - высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), в южной половине - местами чрезвычайная (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночные часы – плюс 10-15 градусов, в горах и низинах в субботу будет чуть прохладнее – до плюс пяти градусов.

В дневные часы синоптики обещают по области плюс 26-31 градус, в Челябинске в субботу – плюс 26-28 градусов, в воскресенье – 28-30 градусов.

Ветер северной четверти 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду. В воскресенье – ветер неустойчивый 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в ночь на субботу оно понизится до 744 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 747 миллиметров ртутного столба, в воскресенье останется на том же уровне. Геомагнитное поле возможно спокойное.

В выходные – Новолуние.

По народному календарю 27 августа – Михей Тиховей. После Михея завершается Успенский пост и начинается осенний мясоед. В эту пору играют заранее сговоренные свадьбы. Так что Михеев день - последняя возможность посвататься к понравившейся девушке.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семён, Федор

По народному календарю 28 августа – Успение. Наши предки нередко ассоциировали Богородицу с древним божеством - Матерью Сырой Землей, поэтому и в день Успения земля считалась именинницей. В праздник по земле нельзя было ходить босиком, а также втыкать в нее любые острые предметы — ни колья, ни лопаты, ни другой инструмент.

Праздник иногда называли Дожинком, поскольку в это время заканчивали жать хлеб. Так как в жатве участвовали главным образом женщины, то в старину время отдыха после Успения называли молодым Бабьим летом, которое продолжалось до Ивана Постного, то есть до 11 сентября.

Называли Успение также Солением, поскольку в этот день было принято солить огурцы и квасить капусту. Зимой с ними готовили щи, рассольники, а также употребляли с картошкой и хлебом.