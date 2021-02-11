В Челябинске вода в очередной раз «вышла из берегов»

Челябинцев снова толкают на протестные акции в поддержку Навального

Полиция Челябинской области предупреждает южноуральцев об ответственности за участие в несогласованных акциях и митингах. Сообщение они распространили накануне планирующейся очередной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Штаб Навального объявил 14 февраля. Он просит всех выйти во дворы и включить фонарики на телефонах. Об этом заявил глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков.

«Вы поднимете свои телефоны-фонарики. Сфоткаете сверху, из одной из квартир, и выложите его в инстаграм», - сказал Алексей Волков.

Южноуральские полицейские напоминают, что призывы к организации несанкционированных публичных мероприятий или участию в них, к нарушению общественного порядка и безопасности в ходе проведения акции, неповиновению законным требованиям представителей власти рассматриваются как нарушение закона.

«Попытки перевести проведение флешмобов или акций в формат несанкционированного мероприятия с привлечением граждан или стихийного шествия будут пресекаться сотрудниками правоохранительных органов. Несоблюдение установленных правил является законным основанием для прекращения публичного мероприятия.

Обращаем внимание, что согласно статье 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования предусмотрены санкции в виде штрафа, обязательных работ или административного ареста на срок до 15 суток», - сообщили в региональном полицейском главке.

В соответствии с законодательством к нарушению в том числе относятся и призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за данное действие для физических лиц предусмотрена ответственность в виде штрафа от 20 до 30 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до пятидесяти часов, или до десяти суток административного ареста. Если человек ранее привлекался к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ, то ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

«С целью недопущения вовлечения несовершеннолетних в незаконную деятельность путем распространения в социальных медиа ложных сведений обращаемся к родителям юных южноуральцев и призываем их принять все возможные меры, чтобы уберечь своих детей от деструктивного влияния. Обратите особое внимание, какой контент они смотрят в сети Интернет. Просим взрослых уделить своим детям больше внимания, провести с ними беседы о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации с разъяснением ответственности, а также довести информацию о возможных последствиях противоправных действий, которые могут негативно сказаться при дальнейшем трудоустройстве, особенно в государственные структуры», - добавили в региональном полицейском главке.

Сотрудники полиции предупреждают, что при проведении несогласованного мероприятия активные участники, намеренно провоцирующие конфликтные ситуации, будут задерживаться и доставляться в отделы полиции.