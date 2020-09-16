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Избирком огласит новый состав Заксобрания Челябинской области

Политика
Вчера, 23:37
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Автор: 
Любовь Юрина

В четверг, 17 сентября, избирательная комиссия Челябинской области огласит результаты выборов депутатов Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва.

В Заксобрание седьмого созыва избрано 60 депутатов: 30 - по единому избирательному округу и 30 – по одномандатным округам.

Впервые в состав Законодательного Собрания вошли представители шести избирательных объединений: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Зеленая альтернатива». Первые четыре партии были в шестом созыве, еще две – новички. Всего на места в региональном парламенте претендовали кандидаты от девяти избирательных объединений. Три региональные партии не преодолели 5% барьер.

Как сообщили в пресс-службе избиркома, на заседании, которое начнется в 10 часов, будут утверждены результаты выборов депутатов Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по единому избирательному округу и общие результаты выборов.

В новом созыве единороссы получат 43 или 44 мандата, эсеры – семь мандатов, «КПРФ и ЛДПР – по четыре мандата, по одному – партии-новички.

Уже сейчас известны имена избранных по одномандатным округам парламентариев. Из 30 депутатов 12 человек – новички, 18 – работали в прошлом созыве. Большинство – 28 человек – единороссы, двое – эсеры.

Новички:

Депутат Совета депутатов Курчатовского района Вячеслав Ершов (Курчатовский округ), управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов (Заводской), директор по развитию АО «Обувная фирма «Юничел» Алексей Денисенко (Металлургический), президент МГТУ им. Г.И.Носова Валерий Колокольцев (Ленинский), предприниматель Дмитрий Ларин (Калининский, Справедливая Россия), представитель ЧТПЗ Владимир Павлов (Троицкий), гендиректор ООО «Чебаркульская птица» Дмитрий Пырсиков (Чебаркульский), генеральный директор ООО «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко (Железнодорожный), директор по персоналу и социальным программам Челябинского металлургического комбината Денис Сазонтов (Каштакский), гендиректор завода «СпецАгрегат» Евгений Субачев (Миасский), глава Союза предпринимателей малого бизнеса Копейска Дмитрий Сумин (Копейский, Справедливая Россия), директор управления социальной политики АО «Русская медная компания» Елена Тарасова (Кыштымский округ).

Старожилы:

Экс-прокурор области Анатолий Брагин (Промышленный округ, в прошлом созыве был вице-спикер, возглавлял комитет по законодательству), Сергей Буяков (Южный), главный врач ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» Андрей Важенин (Северный округ), предприниматель Михаил Видгоф (Тракторозаводской), председатель совета директоров ЗАО «Компания "Магнитогорск-Урал плюс» Вячеслав Евстигнеев (Правобережный), советник президента ЗАО «Русская медная компания» Анатолий Еремин (Коркинский), Татьяна Кузнецова (Горнозаводской округ), директор по коммерции и развитию ОАО «Макфа» Дмитрий Мешков (Пригородный), руководитель регионального исполкома «Единой России» Александр Мотовилов (Советский), председатель Совета директоров ООО «Механический завод» Владимир Перезолов (Еманжелинский), гендиректор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев (Озерский), заместитель генерального директора по перспективному развитию ПАО «Ашинский метзавод» Александр Решетников (Катав-Ивановский округ), исполнительный директор компании «СМАРТ» Олег Садовских (Златоустовский), председатель совета директоров ОАО «ЧЗПСН» Игорь Свеженцев (Заречный), президент «Южуралзолота» Константин Струков (Верхнеуральский), генеральный директор ООО «Ремонтно-механическое предприятие» Леонид Урмашов (Саткинский), ректор ЮУрГУ Александр Шестаков (Центральный), гендиректор ММК Павел Шиляев (Орджоникидзевский),

Теперь партийным объединениям предстоит определиться со своими кандидатами по спискам. Облизбирком завтра озвучит имена победителей, но часть из них могут отказаться от своего мандата в пользу однопартийцев.

В случае избрания кандидата по списку партии первичное распределение идет в соответствии с полученными голосами политическими партиями в той или иной территориальной группе. Мандат достается той территориальной группе от партии, которая набирает большее количество голосов. Если в ней все кандидаты отказываются, то передается в следующую группу по количеству полученных голосов.

В партии «Единая Россия» от мандата точно откажется губернатор Алексей Текслер, который возглавлял общерегиональный список. Помимо главы региона в тройке лидеров - Владимир Мякуш (был спикером в шестом созыве) и уполномоченный по правам ребёнка в области Евгения Майорова.

Партия «Справедливая Россия» накануне озвучила свой полный список: Дмитрий Сумин и Дмитрий Ларин, Василий Швецов, Ольга Мухометьярова, Александр Долгушин, Павел Жолобов и Владимир Бекишев. Первые двое прошли по одномандатным округам, остальные пятеро – по спискам.

В случае, если от мандата отказывается кандидат, избранный по одномандатному округу, то назначаются довыборы (в единый день голосования на следующий год). Причем траты на кампанию оплачивает отказник.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Избирательная комиссия Челябинской области
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