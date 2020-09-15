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Южноуральские эсеры первыми сформировали свою фракцию в новом составе Заксобрания

Политика
Сегодня, 20:51
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Автор: 
Любовь Юрина

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» получила семь в Законодательном Собрании Челябинской области седьмого созыва.

Об этом сообщил лидер региональных справедливороссов, депутат Госдумы Валерий Гартунг в своих аккаунтах в социальных сетях.

«И мандаты будут распределены строго в соответствии с законом», - подчеркивает Гартунг. По партийному списку в региональный парламент пройдут пятеро эсеров. «Пропорционально набранным голосам по списку в ЗСО проходят Василий Швецов, Ольга Мухометьярова, Александр Долгушин, Павел Жолобов и Владимир Бекишев», - уточнил Гартунг. Еще двое справедливороссов выиграли в одномандатных округах – Дмитрий Сумин и Дмитрий Ларин.

В Заксобрании шестого созыва в состав фракции «Справедливая Россия» входило пять депутатов. Из их числа в новом созыве будет работать только Ольга Мухометьярова.

Напомним, в борьбе за мандаты депутатов Законодательного собрания «Справедливая Россия» получила голоса 14,79% пришедших на участки южноуральцев или 129 тысяч 937 человек. Большинство мандатов получат единороссы, получившие поддержку 42,6% избирателей.

Всего к распределению мандатов депутатов регионального мандата допущены шесть из девяти участвовавших в выборах избирательных объединения: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Зеленая альтернатива».

 

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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