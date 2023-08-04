Избран глава Советского района Челябинска

Владислав Макаров вновь избран на пост главы Советского района Челябинска.

На новый срок действующий глава возглавит родной район по решению районных депутатов, которые сегодня, четвертого августа, единогласно проголосовали за его кандидатуру.

Как отмечают в пресс-службе администрации города, на сегодняшнем заседании рассматривались три претендента на эту должность – их кандидатуры были представлены комиссией по результатам конкурса.

Администрация Челябинска поздравила Владислава Макаров с избранием на новый срок и пожелала плодотворной работы на благо жителей нашего города.

Владислав Макаров родился 31 августа 1966 года. В 1989-м окончил Ленинградское высшее училище железнодорожных войск и военных сообщений, по специальности инженер-строитель железных дорог. Проходил службу на офицерских должностях в различных подразделениях железнодорожных войск в Монголии. В 1991 году был уволен из рядов Вооруженных Сил в связи с выводом и сокращением войск.

После службы в армии вернулся в Челябинск. В 2005-2006 годах прошел обучение по программе LINK в Школе бизнеса Открытого Университета Великобритании, при Международном факультете ЮУрГУ, по специальности «Управленческий менеджмент».

Работал фитнес-директором в спортивно-оздоровительном комплексе «Техноджим». В 2014 году был избран депутатом по 13-му избирательному округу Советского района Челябинска. В августе 2018-го стал главой района, сменив в этой должности Михаила Буренкова, возглавлявшего Советский район свыше двух десятилетий - с 1996 года.