Кадровые перестановки в администрации Златоуста

В управлении ЖКХ Златоуста (Челябинская область) новый руководитель. Им стал бывший руководитель УК «Инженерный комплекс Западный луч» Андрей Самохвалов.
О кадровых перестановках в УЖКХ Златоуста агентству «Урал пресс-информ» сообщил источник в администрации города. Андрей Самохвалов на этом посту сменил Андрея Копорушкина, с которым трудовой договор был расторгнут по инициативе работодателя.
Самохвалову 31 год, он закончил челябинский промышленный техникум, российскую академию народного хозяйства при президенте России по специальности «Юриструденция».
«Мы считаем, что его опыт позволить решить те проблемы, которые есть в ЖКХ города. Он знает о них не понаслышке», - сказали в администрации Златоуста.