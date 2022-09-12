Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить

Жители Коркино, Розы и Первомайского поддержали инициативу районной власти и губернатора Алексея Текслера по объединению муниципалитетов. К такому выводу пришли глава региона и глава района, комментируя итоги прошедших накануне выборов депутатов первого Совета депутатов Коркинского муниципального округа.

Ранее отдельно избирались депутаты в Собрание депутатов района и в Советы трех городских поселений. В общей сложности 65 парламентариев. В Собрание депутатов Коркинского муниципального округа избрано 23 человека.

«Это первые выборы в объединенном муниципалитете. Большинство мандатов также получили представители «Единой России». Такой результат означает, что жители поддержали преобразование Коркинского района в единый муниципальный округ, - подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

По мнению губернатора, полученный на выборах результат говорит о необходимости продолжить начатые в регионе преобразования и объединять другие поселения. «Для нас это ясный и четкий сигнал, что подобную работу нужно продолжить и в других муниципалитетах», - отметил Текслер.

В администрации Коркинского района также уверены, что жители еще раз на выборах подтвердили свою поддержку объединению.

Напомним, что преобразование Коркинского муниципального района в Коркинский муниципальный округ было инициировано в 2019 году депутатами и главой района Натальей Лощининой.

После длительной подготовительной работы по описанию границ и иной документации, в марте 2022 года депутатами областного Законодательного Собрания был принят закон о первом в регионе муниципальном округе.

В состав первого Собрания депутатов Коркинского муниципального округа вошли: Виктор Еловсков, Александр Головешкин, Юлия Гартман, Наталья Лаврова, Марина Щенникова, Роман Горохов, Валерий Кальянов (экс-руководитель закрытого угольного разреза «Коркинский», Олег Столбун, Екатерина Журавлева, Андрей Шиленберг, Олег Калашников, Виктор Лощинин (супруг главы района), Андрей Школык, Татьяна Селютина, Игорь Янчев, Николай Швец, Николай Курисько, Александр Тимофеев, Татьяна Александрина, Сергей Сыров, Владимир Винокуров, Сергей Котмаков, Владимир Селютин.

Новый состав депутатов проведет первое заседание уже в сентябре.

По Троицкому одномандатному избирательному округу прошли выборы в Законодательное собрание региона. Освободившийся мандат депутата регионального парламента достанется ректору агроуниверситета Светлане Черепухиной, которая была выдвинута «Единой Россией».

Алексей Текслер также прокомментировал общие итоги Единого дня голосования. «Хочу сказать, что выборы прошли организованно, без происшествий. У нас достаточно высокая явка, выборы прошли открыто, честно, легитимно», - считает губернатор.

Как уже сообщало агентство, 11 сентября в регионе прошли 72 избирательные кампании в 66 муниципалитетах. Были доизбраны три депутата в Калининский, Металлургический и Тракторозаводский райсоветы Челябинска, выбраны главы трех сел в Кизильском районе и депутаты ряда поселений.

На муниципальных выборах разыгрывалось 220 мандатов. «Предварительно «Единая Россия» выиграла 206 мандатов. Это почти 94%, очень хороший результат, партии оказана поддержка со стороны избирателей», - отметил Текслер.