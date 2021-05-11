11.05.2021
В Челябинске начнут отключать горячую воду
11.05.2021
В Челябинской области ковид унес жизни 2,7 тысячи южноуральцев
11.05.2021
Большинство родителей недовольны качеством образования в школе
11.05.2021
В Челябинской области снимают ограничение на движение большегрузов по трассам
11.05.2021
В Челябинской области маршрутка сбила девочку на переходе
11.05.2021
В Челябинске стартует первый фестиваль Авторского кино
Котова заменила Извекова на банкира
29.04.2021
Замглавы Челябинска Олега Извекова оставили в СИЗО
14.04.2021
Вице-мэр Челябинска лето встретит в СИЗО
10.03.2021
Взяточник из администрации Челябинска написал явку с повинной
10.03.2021
Заместитель Котовой не смог выйти из СИЗО
Середина мая в Челябинской области будет по-летнему жаркой, а потом дожди и прохлада
10.05.2021
В центре Челябинске - военные и боевая техника, над городом - бомбардировщики
09.05.2021
Южный Урал празднует Великую Победу
08.05.2021
В Челябинске состоялась генеральная репетиция Парада Победы
06.05.2021
Вахта Памяти: в Челябинске заступает на пост почетный караул школьников
05.05.2021