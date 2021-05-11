Котова заменила Извекова на банкира

Глава Челябинска нашла замену находящемуся под следствием Олегу Извекову, признавшему свою вину во взяточничестве. Новым заместителем мэра по экономическому развитию и инвестициям стал Игорь Постнов, до этого занимавший должность заместителя председателя правления АО «УралПромбанк».

Как сообщает пресс-служба мэрии Челябинска, у Игоря Валерьевича два высших образования. По первой специальности он инженер-механик-исследователь (окончил ЧГТУ в 1992-м году). По второй – экономист (в 1997-м окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт).

Свою карьеру Игорь Постнов начал с должности специалиста в банке «Синтез». Также работал на разных должностях в «ТюменьЭнергобанке», «Альфа-Банке», «КредитУралбанке», банке «Открытие».