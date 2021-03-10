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Заместитель Котовой не смог выйти из СИЗО

Сегодня, десятого марта, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы уголовного дела в отношении заместителя главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова, отказал ему в ходатайстве об изменении меры пресечения. Он останется в СИЗО.

Областной суд оставил без изменения по существу постановление Центрального районного суда Челябинска от 19 февраля 2021 года. Данным судебным актом Извекову избрана мера пересечения в виде содержания под стражей до 17 апреля 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила изменить избранную меру пресечения на домашний арест. Сегодня в судебном заседании в областном суде обвиняемый и его адвокат поддержали доводы жалобы, прокурор, в свою очередь, просила оставить постановление первой инстанции без изменения.

Напомним, СУ СКР по Челябинской области возбудило в отношении чиновника уголовное дело по пункту «в» части пятой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». По версии следствия, подозреваемый в 2020-м году получил взятку в сумме более 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта. Речь идет о заключении контрактов на поставку тепловизоров для МФЦ.

По данным силовиков, деньги Олегу Извекову передал представитель компании, к которой имеет отношение его друг Вячеслав Бежин, также ставший фигурантом уголовного дела по статье «Дача взятки».

Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.