04.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 5, 6 и 7 февраля
04.02.2022
Врачи челябинского онкоцентра спасли пациентку с гигантской опухолью матки
04.02.2022
«Солнечная долина» приняла «особых» спортсменов
04.02.2022
«Искусство побеждать»: Исторический музей представляет челябинских олимпийцев
04.02.2022
В Челябинской области уничтожили почти 3 тонны запрещенных яблок
04.02.2022
«Солнечный день» приглашает пенсионеров и инвалидов Челябинска в солевую комнату - бесплатно
Наталья Котова улучшила позиции в рейтинге глав муниципальных образований Челябинской области
02.02.2022
Котова должна знать! Коммунальщики не закрывают колодцы месяцами
02.02.2022
В гостях у «Эрудита»: Наталья Котова и Ирина Текслер посетили новый образовательный комплекс для школьников Челябинска
31.01.2022
Котова: Особое внимание нужно уделить пешеходным тротуарам
28.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ
03.02.2022
Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов
02.02.2022
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022