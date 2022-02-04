Наталья Котова улучшила позиции в рейтинге глав муниципальных образований Челябинской области

Рейтинг главы Челябинска Натальи Котовой как политического деятеля на текущей неделе вырос благодаря грядущей реконструкции очистных сооружений.

Вместе с мэром южноуральской столицы улучшили свои позиции в рейтинге глав муниципальных образований Челябинской области главы Карабаша (Олег Буданов), Южноуральска (Ярослав Куленко), Трехгорного (Евгений Сычев), Миасса (Григорий Тонких), Кыштыма (Людмила Шеболаева), Саткинского (Александр Глазков) и Кусинского (Юрий Лысяков) районов.

О росте индекса данных чиновников сообщает сегодня, четвертого февраля, телеграм-канал «Глав.Индекс».

Ухудшили свои позиции в политическом рейтинге по итогам недели главы Карталинского (Анатолий Вдовин), Аргаяшского (Игорь Ишимов), Каслинского (Игорь Колышев), Еткульского (Юрий Кузьменков), Октябрьского (Михаил Молчан), Троицкого (Тимур Мухамедьяров), Еманжелинского (Евгений Светлов), Агаповского (Байдавлет Тайбергенов) и Катав-Ивановского (Николай Шиманович).