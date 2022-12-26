Навстречу 100-летию СССР: новый автопробег и награждение провели члены КПРФ Челябинской области

В минувшие выходные коммунисты Миасса провели автопробег, посвящённый столетию образования Союза Советских Социалистических Республик. Около двадцати человек в автомобилях с красными знаменами проехали по центральному и северному районам города.

Раньше подобную колонну наблюдали на улицах жители Челябинска, приветствуя напоминание об СССР.

Акции были приурочены к исторической дате – 30 декабря.

В преддверии юбилея коммунисты првели пленум Челябинского обкома КПРФ, на котором первый секретарь обкома, руководитель депутатской фракции КПРФ в Заксобрании Челябинской области Игорь Егоров вручил медали «В ознаменование 100-летия СССР» большой группе активистов от имени центрального комитета партии.