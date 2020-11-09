Назначен новый полпред в УрФО

Николай Цуканов освобожден от занимаемой должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. На этом посту он проработал чуть более двух лет.

Соответствующий Указ, подписанный главой государства Владимиром Путиным девятого ноября 2020 года, размещен на сайте Кремля. «Указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе.

Новым полпредом президента в УрФО назначен Владимир Якушев. Сегодня, девятого ноября 2020 года, президент Владимир Путин подписал соответствующий Указ. Документ размещен на сайте главы государства.

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Якушева Владимира Владимировича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности», - говорится в Указе. До настоящего момент Якушев занимал пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Указом президента он освобожден от занимаемой должности). Ранее был губернатором Тюменской области.

Как уже сообщало агентство, Николай Цуканов был назначен полномочным представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе с 26 июня 2018 года.

На тот момент ему было 53 года. Цуканов также был полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе в 2016-2017 годах.

Справка

Владимир Якушев родился 14 июня 1968 года в городе Нефтекамске, Башкирия.

С 1986 по 1988 годы проходил срочную службу в рядах Советской Армии. С 1988 по 1993 годы учился в Тюменском государственном университете по специальности «Правоведение» и «Финансы и кредит». Кандидат экономических наук.

Начал трудовую деятельность в 1993 году в ОАО Запсибкомбанк, где трудился по 2001 год и прошел путь от юрисконсульта до президента банка.

С 2001 по 2005 годы - вице-губернатор Тюменской области, с апреля по ноябрь 2005 года - глава города Тюмени. В течение 13 лет – с 2005 по 2018 годы – был губернатором Тюменской области. В мае 2018 года Указом президента РФ назначен на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В нобре 2020 года назначен полпредом в УрФО.