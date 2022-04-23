Губернатор Челябинской области Алексей Текслер согласовал административно-территориальные преобразования в Коркинском районе.

Глава региона подписал соответствующее постановление. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Решение принято с учетом согласия населения, выраженного представительными органами власти Коркино, Первомайского, Розы и Коркинского района.

«Согласовать объединение административно-территориальных единиц: города Коркино рабочего поселка Первомайский и рабочего поселка Роза, - говорится в постановлении. – Согласовать изменение статуса Коркинского района на статус Коркинского округа с административный центром в городе Коркино».

Кроме того, губернатор согласовал упразднение Коркинского района, города Коркино, поселков Первомайский и Роза. Соответственно, будут упразднены администрации и Советы депутатов этих территориальных образований.

В сентябре 2022 года состоятся выборы депутатов Коркинского городского округа. После проведения первого заседания Совета округа будут прекращены полномочия Советов депутатов района и поселений (хотя их полномочия могли продлиться еще два года).

К декабрю будет избран глава Коркинского городского округа, утверждена централизованная администрация. Мэрии района и поселений будут ликвидированы. Пока не ясно, будет ли предложена иная работа сотрудникам ныне действующих администраций или они попадут под сокращение и встанут на учет в службе занятости.

Есть и ряд иных вопросов, в том числе и по бюджету поселений в четвертом квартале (кто будет принимать соответствующие решения, если полномочия поселковых депутатов будут прекращены в сентябре).

Напомним, в марте депутаты Законодательного собрания области одобрили преобразование Коркинского муниципального района в Коркинский муниципальный округ, путем объединения трех муниципальных образований.

Региональный закон «О статусе и границах Коркинского муниципального округа Челябинской области» вступил в силу 19 апреля 2022 года. Работа по подготовке всех необходимых документов велась более двух лет.

Как отметил председатель регионального парламента Александр Лазарев, Коркинский район первым пройдет процедуру преобразования в муниципальный округ. «Коркино – пилотный проект и пример для других территорий», - подчеркнул спикер.

ДЛЯ СПРАВКИ

В мае 2019 года был принят закон N 87-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Законом вводится новый вид муниципальных образований - муниципальные округа, которые смогут создаваться путем слияния нескольких населенных пунктов (территории расположены рядом), не являющихся самостоятельными муниципальными образованиями. Муниципальные районы с входящими в их состав городскими и сельскими поселениями будут преобразованы в муниципальные или городские округа. Преобразования должны быть проведены до первого января 2025 года.

Процедура преобразования Коркинского района была запущена еще в августе 2019 года. Законопроект был внесен в ЗСО 30 июня 202 года.