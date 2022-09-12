Сформирована одна из ветвей власти нового Коркинского муниципального округа

В Челябинской области началось формирование органов власти недавно созданного Коркинского муниципального округа – создана представительная ветвь власти.

Накануне, 11 сентября, жители Коркино, поселков Роза и Первомайский выбирали депутатов первого Совета депутатов Коркинского муниципального района.

Как сообщили в пресс-службе Коркинского района, было избрано 23 депутата, из них: 21 – кандидаты от партии «Единая Россия», один – «Справедливая Россия», один - самовыдвижение.

Первое заседание вновь избранного Совета состоится в сентябре, точная дата пока не определена. Будет объявлен конкурс на главу Коркинского муниципального округа.

После проведения первого заседания Совета округа будут досрочно прекращены полномочия Советов депутатов Коркинского района и поселений Коркино, Первомайский и Роза.

К декабрю будет избран глава Коркинского городского округа, утверждена централизованная администрация. Мэрии района и поселений будут ликвидированы

Процедура преобразования Коркинского района была запущена еще в августе 2019 года. В марте депутаты Законодательного собрания области одобрили преобразование Коркинского муниципального района в Коркинский муниципальный округ, путем объединения трех муниципальных образований.

Региональный закон «О статусе и границах Коркинского муниципального округа Челябинской области» вступил в силу 19 апреля 2022 года. Губернатор Алексей Текслер согласовал административно-территориальные преобразования в Коркинском районе.

В июне депутаты Законодательного собрания утвердили порядок осуществления в 2022 году государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Коркинского муниципального района и городских поселений в составе района – Коркино, Роза и Первомайский.

ДЛЯ СПРАВКИ

В мае 2019 года был принят закон N 87-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Законом вводится новый вид муниципальных образований - муниципальные округа, которые смогут создаваться путем слияния нескольких населенных пунктов (территории расположены рядом), не являющихся самостоятельными муниципальными образованиями. Муниципальные районы с входящими в их состав городскими и сельскими поселениями будут преобразованы в муниципальные или городские округа. Преобразования должны быть проведены до первого января 2025 года.