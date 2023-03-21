Собрание депутатов Миасса: Исполняющий обязанности главы назначен законно

Челябинское региональное отделении партии «Яблоко» требует отменить решение Собрания депутатов Миасского городского округа о возложении исполнения обязанностей главы на спикера Дмитрия Проскурина. Парламентарии уверены, что их постановление соответствует всем требованиям законодательства.

«В силу закона, исполняющим обязанности главы города не может быть депутат, - считают в региональном отделении партии. - Решение, принятое в нарушении закона, недействительно, исполнение обязанностей главы в отсутствии законного основания несет риск признания всех действий в рамках исполнения им своих полномочий недействительными». «Яблоко» требует признать решение незаконным.

В Собрании депутатов уверены в правильности своих действий.

«Мы убеждены, что принятое Собранием депутатов решение о назначении временно исполняющим обязанности главы округа председателя Собрания Дмитрия Проскурина полностью соответствует требованиям законодательства, - пояснил агентству Сергей Сесюнин, исполняющий обязанности председателя Собрания депутатов. - А оно предусматривает, что в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования его полномочия временно исполняет должностное лицо местного самоуправления или депутат представительного органа муниципального образования, определяемые в соответствии с уставом муниципального образования».

И. о. спикера городского парламента отмечает, что указанная норма отражена в статье 51 Устава Миасского округа. Иных должностных лиц местного самоуправления в Миасском округе нет.

Депутатские полномочия Дмитрия Проскурина на время исполнения обязанностей главы приостановлены. «Сложение полномочий предусмотрено в случае избрания депутата на должность главы округа, а не временно ее исполняющего», - уточнили в Собрании.

Напомним, третьего марта 2023 года на сессии Собрания депутатов Миасского городского округа принята досрочная отставка главы Григория Тонких, который руководил муниципалитетом с 2018 года.

Исполняющим обязанности главы Миасса назначен Дмитрий Проскурин, председатель городского Собрания депутатов. Он будет руководить городом до назначения главы по итогам конкурса по отбору кандидатур на эту должность. Конкурс состоится 11 мая. Документы от претендентов принимаются с 13 по 24 марта.