Спикером Челябинской гордумы единогласно избран Андрей Шмидт

Председателем Челябинской городской думы второго созыва избран 45-летний Андрей Шмидт – проректор по учебной работе Южно-Уральского государственного университета. Ему предстоит руководить городским парламентов в течение предстоящих пяти лет.

Соответствующее решение принято сегодня, 24 сентября, на первом заседании гордумы нового созыва.

В заседании принимает участие временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова, председатель Законодательного собрания региона, секретарь Челябинского регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш. Напомним, единоросссы завоевали большинство мандатов.

На первое заседание собрались 45 из 49 избранных депутатов. Его ведет старейший депутат городского парламента Рафаил Шафигулин. «Дума сформирована в полном составе и является правомочной», - констатировал старейшина, поздравил парламентариев с началом исполнения полномочий и пожелал плодотворной работы.

По его словам, в новом созыве зарегистрированы два депутатских объединения – «Единая Россия» и «Справедливая Росси».

Владимир Мякуш отметил, что новая Гордума всегда должна работать лучше предыдущей. «Сегодня избраны те депутаты, которые способны сделать Челябинск одним из лучших городов России», - считает спикер областного парламента и напомнил депутатам, что на их плечах лежит огромная ответственность. «Хочется, чтобы люди сказали, что не ошиблись в выборе и выбрали именно тех депутатов, которые способны привести Челябинск к процветанию», - высказал свои пожелания Владимир Мякуш.

На пост председателя гордумы предложена кандидатура Андрея Шмидта, рекомендованная конференцией партии «Единая Россия». «Председатель считается избранным думы, если за него проголосовали не менее двух третей депутатов», - пояснил перед голосованием Шафигулин.

«За» кандидатуру Шмидта проголосовали все присутствующие на заседании депутаты. Андрей Шмидт поблагодарил коллег за высочайшее доверие и единодушие. «Нам необходима консолидация всех здоровых политических сил», - отметил в приветственном слове вновь избранный спикер Гордумы. Он предложил депутатам объединиться вокруг губернатора Алексея Текслера и руководителя города Натальи Котовой.

«Челябинск в некотором смысле недооценённый актив, - сказал Шмидт. - Город и регион большой индустриальный парк, не надо забывать это, правильно оценивать наш вклад в экономику РФ. Безусловно, экономика это все, но самое главное - это люди, все социальные программы зависят от способностей экономики».

По словам Шмидта, в Челябинске нужно развивать детское техническое творчество. «Задача депутатского корпуса и администрации города дать все самое лучшее людям. Добродетель, диалог и достоинства,- привел свою 3-Д формулу. - Эти понятия постарается приумножить с помощью деловитости депутатов».

Андрей Шмидт будет работать в Думе на освобожденной (постоянной основе) и теперь ему придется покинуть занимаемый в ЮУрГУ пост проректора.

Заместителем председателя Челябинской городской думы единогласно избран Дмитрий Тарасов – главный врач первой городской больницы.Вновь избранный вице-спикер поблагодарил за высокое доверие и, взяв слово, был краток: «Будем вместе трудиться на благо развития города».

Справка.

Андрей Шмидт родился 3 октября 1974 года в Челябинске. В 1996 году окончил энергетический факультет ЮУрГУ, в 2000 году - факультет экономики и права по специальности «Экономист». Кандидат экономических наук

Свою трудовую деятельность начал, еще будучи студентом, в июне 1991 года, на ТОО ПКФ «Челябшвейтрикотажбыт», где прошел путь от электромонтера до главного механика.

В октябре 1997 года возглавил профком студентов и аспирантов Челябинского государственного технического университета.

С октября 1997 года по октябрь 2000 года учился в аспирантуре ЮУрГУ. В октябре 1998 года стал руководить профкомом студентов и аспирантов Южно-Уральского государственного университета.

С ноября 2001 года по август 2003 года – старший преподаватель кафедры Мировой экономики ЮУрГУ.

С 2003 до 2012 годы - начальник Управления по внеучебной работе ЮУрГУ. С 2013 по настоящее время - проректор ЮУрГУ по учебной части.