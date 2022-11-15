В Челябинске готовы организовать выпуск гусеничных тракторов «Беларусь»

Челябинская область и Республика Беларусь намерены расширять взаимовыгодное сотрудничество, развивать кооперационные связи и реализовывать новые совместные проекты, в том числе в промышленности и сельском хозяйстве. В частности, есть предложения по организации на базе ЧТЗ в Челябинске производства гусеничных тракторов «Беларусь» и строительстве в регионе крупного животноводческого комплекса, оснастив его белорусским оборудованием.

Перспективы дальнейшего сотрудничества обсудили президент Республики Александр Лукашенко и губернатор Алексей Текслер на встрече в Минске, куда губернатор прибыл во главе большой делегации южноуральских предприятий.

«Мы примерно на полмиллиарда долларов в том году наторговали с областью. Думаю, в этом году должно быть больше. Чего греха таить, кто-то ушел, мы заняли определенные ниши в Российской Федерации», – отметил Александр Лукашенко. По словам президента, сегодня на первый план вышла тема импортозамещения.

Как подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер, товарооборот между регионом и Республикой вырос на 20%, при этом существуют перспективы для его дальнейшего роста.

«С одной стороны, мы имеем традиционные налаженные связи, с другой стороны, мы можем друг друга дополнять, реализовывать новые совместные проекты. Очень важно, что мы практически не конкурируем на рынке, при этом у нас единые вызовы, единые задачи, в первую очередь – импортозамещение», – отметил Алексей Текслер. На встрече, по словам губернатора, шел разговор, в частности, о машиностроении, дополнительных поставках различного оборудования, в том числе станков, о развитии сельского хозяйства.

Челябинская область предложила реализовать совместный проект по строительству крупного животноводческого комплекса с оборудованием, произведенным в Беларуси.

Южный Урал готов организовать производство гусеничных тракторов «Беларусь» в Челябинске на базе Челябинского тракторного завода.

Автозавод «Урал» готов закупать у предприятий Республики комплектующие для наращивания собственного производства.

Прорабатывается вопрос открытия шоу-рума в Беларуси, где южноуральские предприятия среднего и малого бизнеса смогут на постоянной основе представлять свою продукцию.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в сфере культуры и образования, в частности, обсуждался вопрос обмена студентов и преподавателей, прохождения практик, развитие совместных проектов.

Достигнута договоренность о поддержке постоянных контактов на уровне органов исполнительной власти региона и Республики Беларусь.

Во время официального визита заключены контракты на поставку 150 тракторов для АПК Челябинской области и 150 тракторов для сферы ЖКХ.

Подписано соглашение о поставке 90 единиц лифтов между Минским заводом лифтового оборудования и ООО «Белур» (Челябинская область).

Согласовано участие знаменитого государственного ансамбля танца «Урал» в фестивале «Славянский базар» в следующем году. Губернатор со своей стороны пригласил белорусов принять участие в Бажовском фестивале.