Губернатор Челябинской области Алексей Текслер откорректировал штатную численность Управления делами губернатора и правительства региона.

Соответствующее постановление, подписанное главой региона, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В Управлении утверждено 203,5 ставки (в июне 2022 года – 204,5). Численность государственных служащих, работающих в этой структуре, остается прежним – 46.

У управляющего делами губернатора и правительства два первых заместителя и три зама, один из которых зам-главный бухгалтер.

В структуре предусмотрено восемь председателей комитетов (у них пять заместителей) и 13 начальников отделов (у них три зама). Также в Управлении трудятся еще один заместитель председателя комитета и семь начальников отдела, но они не госслужащие.

Напомним, с июля 2020 года возглавляет управление делами губернатора и правительства Челябинской области Роман Менжинский.

В июле 2022 года практически полностью сменился состав его заместителей.

На должности первых замов были назначены Сергей Галкин и Егор Козлов, на должность зама - Дмитрий Зубарев.

В августе 2022 года пост заместителя управляющего занял Вадим Ярмолович.

Заместителем управляющего делами - главным бухгалтером остается Ирина Орлова.