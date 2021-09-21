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21.09.2021

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21.09.2021

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21.09.2021

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21.09.2021

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21.09.2021

Челябинские спасатели вытащили собаку из колодца
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21.09.2021

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Алексей Текслер
Политика
21.09.2021 12:33

У губернатора Челябинской области появился 12-й заместитель

В структуру губернатора и правительства Челябинской области внесены изменения – добавлен еще один заместитель главы региона. Он станет 12-м по счету.

Заместителем губернатора назначен 47-летний Александр Козлов. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Ранее (с февраля 2020 по сентябрь 2021 года) уроженец Челябинска Александр Козлов работал заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а до этого шесть лет возглавлял министерство информационных технологий и связи Челябинской области.

«Александр Козлов будет координировать реализацию государственной политики в сфере развития информационного общества в регионе, курировать вопросы развития цифровых технологий, в частности, в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» на территории Челябинской области», - пояснили в пресс-службе губернатора.

Александр Козлов приступает к работе сегодня, 21 сентября 2021 года.

У Алексея Текслера два первых заместителя – 39-летний Виктор Мамин (назначен в апреле 2019 года) и Ирина Гехт (единственная женщина в команде заместителей). При предыдущем губернаторе в структуре правительства был только один первый зам.

Кроме того, у Алексея Текслера девять замов, теперь будет 10 (один работает на общественных началах – 59-летний глава Магнитогорска Сергей Бердников). Посты вице-губернаторов занимают 38-летний Анатолий Векшин (в должности с октября 2019 года), 48-летний Егор Ковальчук (с сентября 2019 года), 49-летний Вадим Евдокимов (с июня 2010 года), 51-летний Евгений Голицын (с января 2016 года), 52-летний Сергей Сушков (с ноября 2017 года), 54-летний Станислав Мошаров (с октября 2019 года), 54-летний Сергей Шаль (с января 2015 года).

Самый молодой вице-губернатор в Челябинской области – 32-летний Александр Богашов (назначен 24 мая 2021 года, с декабря 2019 года и по настоящее время также возглавляет министерство имущества региона).

Напомним, 19 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Текслера временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. Восьмого сентября 2019 года Алексей Текслер избран губернатором.

Справка.

Александр Козлов родился 11 сентября 1974 года в городе Челябинске. В 1996 году закончил ЧГТИ по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». В 1999 году - Академию труда и социальных отношений (по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», а также очную аспирантуру ЮУрГУ. Кандидат технических наук.

В 1997 пришел на работу в администрацию Челябинской области на должность главного специалиста, начальника отдела. С 2002 года занимал должности начальника отдела, а затем заместителя председателя Комитета информационного и программного обеспечения правительства Челябинской области. В 2011 году назначен начальником управления стратегического планирования и анализа развития информационного общества в МИТИСе.

С августа 2012 года – первый заместитель министра информационных технологий и связи Челябинской области. С мая 2013 года - и. о. министра, с января 2014 года по шестое февраля 2020 года - возглавлял министерство. С февраля 2020 года по 11 сентября 2021 года - заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Автор: Любовь Юрина
Алексей Текслер
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21.09.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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21.09.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 21 сентября, православные отмечают праздник Рождества Пресвятой Богородицы, установле
21.09.2021

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В Южноуральске пенсионер сбил 86-летнюю бабушку на «зебре»

17.09.2021 12:16

Спасатели трех городов искали 75-летнюю бабушку, которая отправилась за клюквой и заблудилась

17.09.2021 12:07

В Челябинской области ковид не спешит сдавать занятые позиции

17.09.2021 12:05

Челябинская филармония открыла юбилейный концертный сезон звездным концертом

17.09.2021 11:57

Притворилась мертвой, чтобы выжить: суд оставил в силе приговор челябинцу, который пытался убить жену

17.09.2021 11:34

«Инвитро» поддержит благотворительные акции Русфонда ко Всемирному дню донора костного мозга

17.09.2021 11:34

Губернатор, члены кабмина и главы Челябинской области делают свой выбор

17.09.2021 11:32

В Челябинске стартовала спартакиада среди детских домов и школ-интернатов

17.09.2021 11:25

Спецкомиссия главка продолжает проверку по жалобе полицейских, которых выселяют из служебного жилья

17.09.2021 11:01

В этом году «Ростелеком» подарил мобильную связь 4G пяти населенным пунктам Кунашакского района

17.09.2021 10:47

ЮУрГУ прошел первый этап отбора в программу «Приоритет 2030»

17.09.2021 10:45

Мякуш: Голосовать - это семейная традиция

17.09.2021 10:27

В Чебаркульском районе появились первые мобильные контейнерные площадки

17.09.2021 10:15

В Челябинской области темой весогабаритного контроля займется рабочая группа с участием властей и перевозчиков

17.09.2021 09:35

В Челябинской области стартовали трехдневные выборы

16.09.2021 21:43

Глава Челябинска оценила преображение уличного стадиона на Каслинской и двора на Свободы

16.09.2021 21:30

Наталья Котова проинспектировала ход строительства дороги по улице Наркома Малышева

16.09.2021 21:04

Коркинский ФОК посетили звёзды мирового спорта

16.09.2021 20:52

В Челябинске с 17 сентября жилой фонд начнут подключать к отоплению

16.09.2021 19:43

Владимир Мякуш: «Марафон талантов» для многих самодеятельных артистов Южного Урала стал стартом для большого творческого пути

16.09.2021 19:32

В пятницу в Челябинской области – сырая, ветренная и прохладная погода

16.09.2021 18:36

Анонсы событий и мероприятий на 17 сентября

16.09.2021 17:50

Результаты реконструкции пешеходной зоны на улице Свободы в Челябинске оценил зам Котовой