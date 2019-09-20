Алексей Текслер анонсировал первую отставку и новое назначение
Политика
Сегодня, 16:57
Автор: 
Евгения Александрова, Инна Шемаева

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подтвердил, что в регионе сменится куратор внутренней политики. Место Алексея Голицына займет Анатолий Векшин, который вел это направление, занимая должность заместителя губернатора Мурманской области.

Об этом глава региона заявил сегодня, 20 сентября, после инаугурации и посещения музыкальной школы в ЧВВАКУШе.

«Да, я готов это анонсировать. Назначение Анатолия Векшина позже. Алексей Голицын тоже без дела не останется. По Евгению Викторовичу Голицыну тоже будет сделано предложение, которое я озвучу чуть позже», - сказал Алексей Текслер.

Анатолий Векшин уже находится в Челябинске. Сам он родом из Кемерово. Трудился на ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». Там же в свое время работал и Алексей Текслер. С 2013 года и по настоящее время он был заместителем губернатора Мурманской области.

Автор: 
Евгения Александрова, Инна Шемаева
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