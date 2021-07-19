Челябинские общественники Елена Вахтина и Владимир Казанцев будут участвовать на выборах в Госдуму

Челябинские активисты – депутат совета Центрального района Елена Вахтина и правозащитник, юрист Владимир Казанцев – подали документы на выдвижение кандидатами для участия в выборах в Госдуму. Об этом сегодня, 19 июля, Елена Вахтина заявила в своем телеграм-канале.

Общественники выдвигаются от партии «Коммунисты России». Елена Вахтина идет на выборы кандидатом по Челябинскому одномандатному округу, а Владимир Казанцев – по Металлургическому.

Кроме того, как пишет Владимир Казанцев, ссылаясь на данные ЦИК, Елена Вахтина выступила кандидатом в партийном списке «Коммунистов России» и по Оренбургской области.

Напомним, уже продолжительное время активисты борются за сохранение челябинского городского бора от застроек частников, также выступают против изъятия земельного участка из границ бора под строительство детского хирургического корпуса. Помимо этого, сейчас Владимир Казанцев обвиняется в мошенничестве, хотя сам называет возбужденное против него дело сфабрикованным.