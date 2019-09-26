В Челябинско области готовы выслушать все проблемы обманутых дольщиков

Единый день юридической помощи участникам долевого строительства, права которых нарушены, состоится в Челябинской области в пятницу, 27 сентября.

Это будет уже третье подобное мероприятие в стране. Его организаторами выступают рабочая группа президиума Генерального совета «Единой России» по защите прав дольщиков совместно с Ассоциацией юристов России.

Дольщиков Челябинской области юристы будут консультировать в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Она расположена по адресу: Челябинск, улица Цвиллинга, 31.

Напомним, ранее Единый день юридической помощи для обманутых дольщиков проходил 22 марта и 31 мая в 16-ти регионах страны, в том числе и Челябинской области.

«С последнего Единого дня приема дольщиков, который прошел 31 мая, в силу вступил целый ряд поправок в законодательство о долевом строительстве», - отметил руководитель рабочей группы, депутат Госдумы Александр Якубовский.

Новые механизмы вызвали достаточно много вопросов. Рабочая группа в постоянном режиме ведет консультации граждан. Проводятся встречи с инициативными группами, отрабатываются телефонные обращения. Дольщикам разъясняют их права и юридические тонкости долевого строительства.

«Мы надеемся, что опыт взаимодействия в рамках таких консультация с членами Ассоциации юристов России, представителями местных органов исполнительной власти позволит помочь людям в оперативном режиме», - подчеркнул Якубовский.

В Челябинске Единый день приема дольщиков будет проходить с 14 до 15 часов. Записаться на прием можно по телефону 265-89-83.

Напомним, при Законодательном собрании Челябинской области создана рабочая группа по контролю за исполнением плана-графика («дорожной карты») по решению проблем дольщиков. Ее возглавляет первый вице-спикер Юрий Карликанов. По его словам, правительство и парламент региона принимают меры «по каждому дому, включенному в «дорожную карту», а также вырабатывают решения по многоквартирным домам, которые не вошли в дорожную карту и по которым существует риск неисполнения обязательств перед участниками долевого строительства».

За время реализации «дорожной карты» удовлетворены требования более пяти тысяч граждан, заключивших договора долевого участия.

Как сообщил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль, в настоящее время в «дорожную карту» включены 34 проблемных дома, а областной реестр охватывает 993 обманутых дольщика. Имеется также список из 20 потенциально проблемных домов, которые пока еще не включены в реестр, но находятся на контроле регионального правительства.

Недавно был создан и прошел регистрацию фонд «Защита прав участников долевого строительства в Челябинской области», сформирован его попечительский совет и назначен руководитель – им стал Виталий Васильев.

В настоящее время фондом начата работа по 17 многоквартирным домам, планируется охватить до 34 проблемных домов. Минстроем региона в Арбитражный суд представлены заявления о признании несостоятельными (банкротами) четырех застройщиков (ООО «Регионпроект», ООО «УралСтрой», ООО «Стройинвест», ООО «Проект Парковый-1»). В областном бюджете уже предусмотрены средства на завершение строительства двух самых явных долгостроев Челябинска (дома на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской и дома на пересечении улиц Воровского и Доватора). Н

Сегодня, 26 сентября, на заседании Законодательного Собрания были внесены изменения в областной бюджет, которые предусматривают выделение средств фонду. Далее средства будут направлены и из федерального бюджета. Как сообщил Сергей Шаль, к середине 2022 года все проблемные дома в регионе должны быть достроены.

В рабочей группе отмечают, что пока федеральными органами не установлены порядок предоставления компенсационных земельных участков застройщикам, принявшим на себя обязательство по завершению строительства проблемного дома. Не определена и процедура согласования такого предоставления. Повторные обращения будут направлены в Правительство и Минстрой РФ, а также в адрес руководителя рабочей группы президиума Генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков Александра Якубовского.

Член рабочей группы президиума Генерального совета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков Шамиль Султанов отметил, что Челябинская область является регионом – первопроходцем, который уже приступил к финансированию завершения строительства домов с привлечением средств федерального фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства «ДОМ.РФ» и фонда «Защита прав участников долевого строительства в Челябинской области».