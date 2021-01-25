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В Челябинской области началось формирование нового состава Общественной палаты региона

В Челябинской области начала работа по формированию нового состава региональной Общественной палаты. Срок полномочий действующего состава, проработавшего три года, истекает в апреле 2021 года.

Законодательное собрание области на своем официальном сайте объявило о старте процедуры формирования нового состава Палаты.

В состав Общественной палаты области, как и сейчас, войдет 57 человек. Состав палаты будет формироваться в три этапа. Из них одна треть - 19 человек - будут назначены губернатором области (по предложению зарегистрированных на территории области федеральных и межрегиональных общественных организаций).

Еще 19 человек назначит Заксобранием по предложению общественных некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений.

И оставшиеся 19 человек будут утверждаться членами Общественной палаты, которых назначили глава региона и областной парламент (по представлению местных общественных объединений, зарегистрированных на территории области).

Прием документов продлится до 12 февраля включительно.