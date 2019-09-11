В правительстве Челябинской области новое назначение
Политика
Сегодня, 16:02
Автор: 
Инна Шемаева

Заместителем министра экономического развития Челябинской области стал Дмитрий Глухарев. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Постановление о назначении Дмитрия Глухарева заместителем министра экономического развития Челябинской области подписано главой региона Алексеем Текслером. Ранее Глухарев был начальником управления внешнеэкономических связей.

 «Поступило предложение, я согласился. Направления деятельности будут все те же самые. Это вопросы внешнеэкономических отношений, развития международных связей и приоритетных для региона и страны направлений. Ключевая задача – выполнить национальную задачу и увеличить экспорт продукции к 2024 году в два раза», - рассказал агентству Дмитрий Глухарев.

Ранее также на должность заместителя руководителя минэкономразвития региона назначена Марина Клочкова.

Напомним, 27 июня 2019 года министерство экономического развития области возглавил Иван Куцевляк. Прежний руководитель, Сергей Смольников, стал советником губернатора.

Автор: 
Инна Шемаева
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