Валентина Матвиенко: Нужно внимательно изучить ситуацию по отмене акциза в металлургии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочего визита в Магнитогорск (Челябинскую область) заявила, что надо поддерживать предприятия, которые вкладывают прибыль в производство, а не выводят в офшоры.

Такое заявление Валентина Матвиенко сделала сегодня, 15-го июля, на совещании с представителями Магнитогорского металлургического комбината.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ходе мероприятия затрагивался вопрос о снятии акцизов на жидкую сталь. По словам спикера верхней палаты, ранее этот акциз был введен, потому что объем прибыли у металлургической отрасли был большой, а в такой сложной ситуации, как пандемия, нужно было поддержать государство из-за больших расходов на здравоохранение.

При этом председатель СФ отметила, что сейчас нужно внимательно изучить ситуацию по отмене акциза в металлургии в связи с новыми условиями.

«Может, стоит подойти индивидуально [к отмене акциза]. Магнитка, которая столько средств вкладывает в развитие производства, требует одного подхода. Компании, которые выводят дивиденды или выводили в офшоры и не вкладывали инвестиции в собственное производство, требуют другого подхода», - отметила Валентина Матвиенко.

Однако председатель Совета Федерации уверена, что в нынешнее время государству нужно создать все условия, чтобы металлурги продолжили работать, несмотря на вынужденное сокращение объемов производства и уменьшение числа рынков сбыта.

Валентина Матвиенко сказала, что проинформирует президента России Владимира Путина о необходимости индивидуальных решений об отмене акциза.

Отметим, в рамках рабочей поездки на Южный Урал спикер Совфеда посетила производственные цеха ММК, ознакомилась с инвестиционным проектом строительства коксовой батареи № 12. В совещании на площадке комбината также приняли участие полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель Совета директоров ММК Виктор Рашников.

Во время рабочего визита в Магнитогорск Валентина Матвиенко ознакомилась с ходом строительства комплекса коксовой батареи №12. Проект имеет большое экономическое значение для компании и экологическое - для всего Магнитогорска. Главная цель - кардинальное снижение техногенной нагрузки на окружающую среду и выполнение экологических задач в рамках Федерального проекта «Чистый воздух». Поочередный запуск комплекса коксовой батареи №12 запланирован на 2023 год.

Традиционно ко Дню металлурга градообразующее предприятие Магнитогорска запускает новые объекты. Сегодня им стала новая аспирационная установка кислородно-конвертерного цеха. Торжественный запуск комплекса и нажатие на символическую кнопку «Пуск» осуществили Валентина Матвиенко, Владимир Якушев, Алексей Текслер и Виктор Рашников.

Как отмечают в пресс-службе правительства Челябинской области, ввод в эксплуатацию нового природоохранного объекта еще больше приблизил ММК к достижению заявленной в стратегии компании цели – статуса «Чистый город». Данная стратегическая инициатива ММК реализуется в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Чистый воздух».

Спикер СФ также посетила листопрокатный цех №11, в котором с помощью агрегата – стана 2000 занимаются производством качественного холоднокатаного и оцинкованного проката для автомобилестроения. Его технологические возможности позволили ММК занять позиции ведущего российского поставщика металлопродукции для отечественного автопрома.

Валентина Матвиенко оставила свою подпись на холоднокатаном рулоне ЛПЦ-11.

Совещание она провела в завершение визита на ММК, в ходе которого спикеру Совфеда представили презентацию об основных направлениях деятельности комбината в производственной, экологической, социальной сферах.

«Впечатляют масштабы производства, масштабы модернизации, которые провели за последние 20 лет, - отметила Валентина Матвиенко. - Более 18 млрд было вложено инвестиций. Это говорит о многом. Очень важно, что упор при этом делается не только на самые современные технологии, но и во главу угла ставится задача снижения экологического вреда. Это говорит о том, что компания современная, понимает ответственность за результаты своей деятельности, заботится о том, чтобы в Магнитогорске был чистый воздух. За это отдельные слова благодарности. Такая экологическая ответственность компании должна быть примером для всех других».