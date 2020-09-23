Владимир Мякуш сохранил один из занимаемых ранее постов

Владимир Мякуш вновь может возглавить фракцию «Единой России» в Законодательном собрании Челябинской области седьмого созыва.

За назначение Мякуша на этот пост единогласно проголосовали сегодня, 23 сентября, его однопартийцы на заседании президиума регионального политсовета партии.

Президиум впервые провел исполняющий обязанности секретаря Челябинского регионального отделения Алексей Текслер.

В седьмом созыве регионального парламента у единороссов будет самая многочисленная фракция – они получили 43 мандата из 60. Состав парламента обновился на 40%.

На местных выборах единороссы получили 73% от 3100 распределяемых мандатов. «С одной стороны, поддержка большого количества избирателей – это знак доверия людей к проделанной партией работе, с другой – запрос на перемены», - сказал Алексей Текслер.

В качестве первоочередной задачи Теклер назвал «формирование руководящего состава представительных органов власти».

На заседании были согласованы протоколы политсоветов местных отделений партии по выдвижению кандидатур на должности председателей советов депутатов городов и сел Челябинской области.

Напомним, Владимир Мякуш был бессменным секретарем Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» с июня 2005 года и до середины сентября 2020 года. Весь этот период он также возглавлял Законодательное собрание региона и фракцию единороссов в региональном парламенте.

На прошлой неделе исполняющим полномочия Секретаря регионального отделения был назначен Алексей Текслер (окончательное назначение состоится после региональной конференции единороссов).

Пока решение о том, кто возглавит Законодательное собрание в новом созыве, не озвучено. По данным осведомленных источников, Владимир Мякуш может сохранить пост спикера.