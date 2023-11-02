Вячеслав Володин интересуется мнением россиян о досрочном прекращении полномочий Белоусова и Власова

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин интересуется мнением россиян по поводу досрочного прекращения полномочий Вадима Белоусова, выходца из Челябинска, и Василия Власова.

Напомним, соответствующее постановление депутаты Государственной Думы приняли на пленарном заседании первого ноября – на основании решения комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, и мандатным вопросам.

В решении комиссии отмечается, что основанием для досрочного прекращения полномочий Белоусова и Власова стало неисполнение в течение 30 и более календарных дней обязанностей депутатов принимать личное участие в заседаниях комитетов и комиссий, членами которых они являлись.

Вадим Белоусов родился второго октября 1960 года. В полномочия депутата Госдумы вступил 19 сентября 2021 года. Был избран в ГД в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого социалистической политической партией «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Василий Власов, родившийся в 1995 году, в Госдуме представлял ЛДПР.

В августе прошлого года Московский городской суд признал Вадима Белоусова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 УК РФ «Получении взятки в особо крупном размере» (речь о 3,25 миллиарда рублей) и приговорил его к десяти годам лишения свободы, в также штрафу в 500 миллионов рублей. Наказание депутату Вадиму Белоусову назначили заочно из-за его неявки в суд. Он был объявлен в розыск. В мае 2023 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции (Москва) оставил приговор Белоусову и его теще Маргарите Бутаковой, также осужденной за получение взятки в особо крупном размере, без изменения.

По версии следствия с мая 2010 по январь 2014 года Вадим Белоусов и бывший главный бухгалтер челябинского «Первого хлебокомбината» Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами получили взятку в размере 3,25 миллиарда рублей от представителей дорожно-строительного холдинга «Южуралавтобан» за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий. В тот период Вадим Белоусов являлся депутатом Законодательного Челябинской области. Взятки, как установило следствие, передавались частями в Челябинске и Москве как лично, так и через посредников.

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич скрывается от следствия в Лондоне, он объявлен в международный розыск.

Сегодня, второго ноября, в своем телеграм-канале Вячеслав Володин сообщил подписчикам, что накануне были досрочно прекращены полномочия двух депутатов за неисполнения обязанностей.

«Как вы считаете, правильно ли лишать депутата мандата, если он не посещает пленарные заседания, не работает в комитете/комиссии и в своем избирательном округе?» - обратился с вопросом к россиянам председатель Госдумы, предложив три варианта ответа: «Да», «Нет», «Все равно».

По данным на 13 часов 45 минут, участие в опросе приняли почти 75 тысяч 700 человек. Подавляющее большинство подписчиков Вячеслава Володина (93 процента) считают такое решение правильным. Лишь три процента выступают против лишения депутатов полномочий. Четырем процентам участников голосования – все равно.

Кроме того, россияне активно оставляют комментарии к опросу. На данный момент таковых уже две тысячи. Реакция у людей очень эмоциональная, народ требует призывать к ответу всех представителей власти, кто плохо выполняет свою работу, называя конкретных лиц, которых, по мнению россиян, не должно быть во власти.