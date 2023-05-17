17.05.2023
Южноуральцев предупреждают: Мошенники представляются операторами сайта «Госуслуги»
17.05.2023
«Таганай» приветствует прекрасную белокрылую пару: в нацпарк прилетели лебеди
17.05.2023
За первый квартал 2023 года на Урал завезли медпрепаратов и оборудования на 1,3 миллиарда рублей
17.05.2023
В Челябинской области новорожденных апрелят охотнее всего называли Мишами и Евами
17.05.2023
В Челябинске ЕГЭ в этом году будут сдавать около 5,4 тысячи выпускников
17.05.2023
Впервые в Челябинске: на Свердловском проспекте укладывают 25-метровые рельсы
Суд оставил в силе приговор экс-депутату Госдумы от Челябинской области Белоусову и его тёще
03.08.2022
Депутата Белоусова объявили в розыск
03.08.2022
Депутат Госдумы Белоусов получил десять лет колонии
03.08.2022
Депутат Госдумы Вадим Белоусов не явился в суд на оглашение приговора
02.08.2022
Началось оглашение приговора в отношении Белоусова и его тещи
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023