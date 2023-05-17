Суд оставил в силе приговор экс-депутату Госдумы от Челябинской области Белоусову и его тёще

Первый апелляционный суд общей юрисдикции (Москва) оставил без изменения приговор бывшему депутату Государственной думы ФС РФ от Челябинской области Вадиму Белоусову и его теще Маргарите Бутаковой, осужденным за получение взятки с особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда.

Накануне, 16 мая, первый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел апелляционные жалобы на решение Московского городского суда, вынесенного еще в августе 2022 года. Жалобы рассматривали на десяти заседаниях в течение полугода – с ноября 2022 года по май 2023 года. Законные интересы осужденных представляли восемь адвокатов.

«Приговор в отношении Вадима Белоусова и Маргариты Бутаковой оставлен без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения», - сообщила агентству пресс-секретарь суда Анастасия Прядченко.

Напомним, в августе 2022 года Московский городской суд признал Белоусова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 УК РФ (получении взятки в особо крупном размере - размере 3,25 миллиарда рублей) и приговорил его к десяти годам лишения свободы, в также штрафу 500 миллионов рублей. Наказание депутату Вадиму Белоусову назначили заочно из-за его неявки в суд. Он был объявлен в розыск.

Тещу Белоусова, бывшего главного бухгалтера челябинского «Первого хлебокомбината» – 80-летнюю Маргариту Бутакову - суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом аналогичного размера.

Напомним, по версии следствия с мая 2010 по январь 2014 года Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами получили взятку в размере 3,25 миллиарда рублей от представителей дорожно-строительного холдинга «Южуралавтобан» за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий. В тот период Вадим Белоусов был депутатом Законодательного Челябинской области.

Взятки, как установило следствие, передавались частями в Челябинске и Москве как лично, так и через посредников.

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич скрывается от следствия в Лондоне, он объявлен в международный розыск.